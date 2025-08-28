الحوثي ينفي استهداف قياداته: العدوان الصهيوني على صنعاء فاشل

أعلنت جماعة الحوثي المتمركزة في اليمن، اليوم الخميس أن الغارات الإسرائيلية على صنعاء تستهدف الشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لقطاع غزة.

ونفت جماعة الحوثي في بيان لرئيس الهيئة الإعلامية التابعة لها نصر الدين عامر نائب ، الأنباء التي ترددت بشأن استهداف قياداتها في صنعاء.

وأكدت أن ما يجري هو "استهداف لأعيان مدنية وللشعب اليمني بأكمله بسبب مواقفه الداعمة لغزة".

وأضاف: "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها والعمليات اليمنية، والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة بإذن الله" .

وأكد عامر أن "يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن جيش الاحتلال غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء مستهدفا عدد من المواقع العسكرية.

وشن جيش الاحتلال أكثر من 10 هجمات جوية على صنعاء - بالتزامن مع كلمة زعيم الحوثيين، واستهدف الهجوم منازل يختبئ فيها قيادات حوثية بارزة في صنعاء.