الاحتلال يقصف مواقع رئاسية وعسكرية للحوثيين في قلب صنعاء

شنت قوات الاحتلال الجوية الإسرائيلية غارات على أهداف للحوثيين في صنعاء اليوم الخميس، بالتزامن مع إلقاء زعيمهم، عبد الملك الحوثي، خطابًا متلفزًا.

وأفادت قناة سكاي نيوز بأن الأهداف في صنعاء شملت موقعًا رئاسيًا ومعسكرًا مركزيًا للحوثيين.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الهجوم من مقر قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي، بينما تابع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الهجوم من هاتف آمن.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه أهدافًا في صنعاء مرتبطة بحكم الحوثيين، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن أسقط جيش الدفاع الإسرائيلي طائرتين مسيرتين في وقت سابق من يوم الخميس، أطلقهما الحوثيون ضد إسرائيل.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي صنعاء، بما في ذلك مواقع للصواريخ الباليستية ومواقع كهرباء يوم الأحد.

وأطلق الحوثيون صاروخين على الأقل خلال الأسبوع الماضي.