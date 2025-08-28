مجلس الأمن يمدد ولاية اليونيفيل في لبنان.. ويدعو إسرائيل للانسحاب

وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية القوات الأممية في لبنان "اليونيفيل" حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل 2026، وداعيا لانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وهو القرار الذي لقي ترحيبا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، موجها الشكر لفرنسا على دورها في هذا الأمر.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي، بالإجماع بعد التصويت الذي جرى اليوم الخميس، وهو التمديد الأخير لقوات اليونيفيل، حيث يتضمن القرار دعوة إسرائيل لسحب قواتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع في الأراضي اللبنانية.

ورحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بقرار مجلس الأمن الدولي بتمديد عمل قوات اليوينيفيل، قائلا ""أشكر جميع الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وأخص بالشكر حامل القلم، فرنسا، على جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك جميع الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل ​لبنان​".

وقرار تجديد ولاية قوات اليونيفيل هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة.

كما يطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق".