القسام يوفّي بوعيده.. خسائر بشرية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة أن جندي إسرائيلي قتل وأصيب آخرين في حدث صعب في قطاع ​غزة​.

وأشار الإعلام العبري إلى أن "هناك مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف".

يأتي ذلك بعد التهديد الذي أطلقه المتحدث بإسم كتائب القسام أبو عبيدة في وقت سابق من يوم الجمعة محذرا جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططه باحتلال مدينة غزة.

وقال ​أبو عبيدة​، إن "خطط العدو الاجرامية باحتلال غزة ستكون وبالًا على قيادته السياسية والعسكرية، وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله"، في وقت أعلن فيه ​الجيش الإسرائيلي​ أن مدينة غزة منطقة "قتال خطيرة".

وأضاف أن مجاهدونا في حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدّمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال وسيلقّنون الغزاة دروسا قاسية بعون الله.