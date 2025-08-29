مأساة الهجرة.. غرق قارب قبالة موريتانيا يودي بحياة 69 شخصًا وفقدان المئات

أعلنت سلطات خفر السواحل الموريتانية، اليوم الجمعة، مصرع ما لا يقل عن 69 مهاجرًا غير نظامي، وفقدان نحو مئة آخرين، عقب غرق قارب كان يقل حوالي 160 شخصًا خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.

وأوضحت المصادر أن الحادث وقع ليل 26 و27 أغسطس الجاري قرب قرية محيجرات الواقعة على بُعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة نواكشوط، حيث تم انتشال جثث 49 ضحية، غالبيتهم من جامبيا والسنغال.

وقال رئيس خفر السواحل الموريتانية، محمد عبدالله، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن القارب انطلق من جامبيا قبل نحو أسبوع، وعندما اقترب من أضواء قرية محيجرات حاول الركاب التزاحم إلى جانب واحد من القارب طلبًا للأمان، مما تسبب في انقلابه.

وأشار المسؤول إلى أن الأمواج قذفت بـ49 جثة إلى الشاطئ، بينما تم إنقاذ 17 ناجيًا فقط، فيما لا يزال عشرات المهاجرين في عداد المفقودين.