كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
تدريبات خططية مكثفة للزمالك قبل لقاء وادي دجلة في الدوري
لاعب ليفربول يقترب من ارتداء قميص روما على سبيل الإعارة.. تفاصيل
استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري
دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب.. ردده كما علمنا النبي
إنبي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية

ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأنه على الرغم من بيان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل وإغلاق المجال الجوي؛ إلا أن الطائرات الإسرائيلية لا تزال تعمل في المجال الجوي التركي، ولم تتلقَّ أي تعليمات بخلاف ذلك، وفقًا لما ذكرته "إذاعة الجيش".

شركة الطيران الإسرائيلية: لم نتلق أي تعليمات تشغيلية

 

وقالت شركة الطيران الإسرائيلية، لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: "في أعقاب التقارير حول قرار تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية؛ تجري شركة أركيا، اتصالات مع السلطات المعنية" في هذه المرحلة، ولم نتلقَّ أي تعليمات تشغيلية.

كما صرحت شركة "يسرائير"، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن "المجال الجوي لم يُغلق".

وأضافت الشركة: "رحلاتنا الجوية تسير كما هو مقرر دون أي تغييرات، ونحن على تواصل منتظم مع هيئة الطيران المدني".

كما أفادت مصادر شحن، لوكالة “رويترز”، الأسبوع الماضي، بأن سلطات الموانئ التركية بدأت، بشكل غير رسمي، ألزمت وكلاء الشحن، بتقديم خطابات تُصرّح بأن السفن غير مرتبطة بإسرائيل، ولا تحمل بضائع عسكرية أو خطرة متجهة إليها.

وأضاف مصدر آخر، أن السفن التي ترفع العلم التركي، ستُمنع من الرسو في الموانئ الإسرائيلية.

وفي العام الماضي، أعلنت تركيا أنها أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل، على الرغم من أن بعضها يُقال إنه استمرّ بهدوء.

حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل:

 

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.8 مليار دولار في عام 2023، وكانت تركيا خامس أكبر مُصدِّر للسلع المستوردة إلى إسرائيل. 

وقبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023؛ كانت الخطوط الجوية التركية رابع أكبر شركة طيران في مطار بن جوريون الإسرائيلي. 

