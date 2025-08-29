فضيحة تضرب إيطاليا.. ميلوني غاضبة بعد نشر صور لها على موقع إباحي

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن غضبها الشديد من موقع إباحي يُزعم أنه يعرض صورًا مُعدّلة لها ولنساء بارزات، إلى جانب تعليقات وتعليقات جنسية ومسيئة.

أغلق مديرو المنتدى، المعروف باسم "فيكا" - وهو اسم مُشتق من كلمة "فيجا" العامية الإيطالية يشير إلى أحد الأعضاء التناسلية الأنثوية - يوم الخميس، عقب ردود فعل غاضبة واسعة النطاق.

وألقى الموقع، الذي كان يضم مئات الآلاف من المشتركين وقت إغلاقه، باللوم على المستخدمين لخرقهم قواعده، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ويُزعم أن مشتركي هذا المنتدى للبالغين جمعوا صورًا لنساء من مواقع التواصل الاجتماعي أو مصادر عامة، قبل تعديلها ونشرها مع أوصاف مُسيئة للنساء.

إلى جانب جورجيا ميلوني، يُزعم أن الموقع عرض أيضًا صورًا لشقيقتها أريانا، وهي سياسية بارزة في حزب "إخوان إيطاليا"، بالإضافة إلى مشاهير وسياسيين إيطاليين آخرين.

قالت ميلوني لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث، وأود أن أعرب عن تضامني ودعمي لجميع النساء اللواتي تعرضن للإساءة والإهانة والانتهاك في حياتهن الخاصة من قِبل مديري هذا المنتدى ومستخدميه".

وأضافت: "من المؤسف أن نلاحظ أنه في عام ٢٠٢٥، لا يزال هناك من يعتبرون من الطبيعي والمشروع انتهاك كرامة المرأة واستهدافها بإهانات جنسية وبذيئة، متخفين وراء إخفاء الهوية أو لوحة المفاتيح".

وفي إشارة واضحة إلى القوانين الإيطالية الحالية بشأن المواد الإباحية الانتقامية، قالت ميلوني إنه أصبح من الواضح أن "هذا لم يعد يحدث بدافع الانتقام فحسب، وأن حماية بياناتنا وخصوصيتنا أصبحت أكثر أهمية في عصرنا".

يوجد في إيطاليا قانون "المواد الإباحية الانتقامية"، الذي صدر عام ٢٠١٩، والذي يُعاقب على "النشر غير القانوني للصور الجنسية الصريحة" بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وفي حديثها مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، ألقت شقيقتها أريانا باللوم على ما وصفته بـ"عادة سيئة في مجتمع يعتمد على النقر، حيث نتدخل في الحياة الخاصة، ونسيء، وننظر من خلال ثقوب المفاتيح، وندمر حياة الناس، ونستخف بالأشياء الحقيقية والمهمة التي تحققها النساء وتنتصر عليها من خلال عملهن يومًا بعد يوم".