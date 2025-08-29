قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في قمة مرتقبة
محمد بسام يفوز بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالدوري
مستشار الرئيس الفلسطيني: منع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة خطأ أمريكي جسيم
تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد
مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية
موجة غضب داخل أمريكا | أصوات سياسية وشعبية تحذر من "هتلرية ترامب" وتدعو لانتفاضة سلمية.. هل تنجح؟
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فضيحة تضرب إيطاليا.. ميلوني غاضبة بعد نشر صور لها على موقع إباحي

ميلوني
ميلوني
ناصر السيد

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن غضبها الشديد من موقع إباحي يُزعم أنه يعرض صورًا مُعدّلة لها ولنساء بارزات، إلى جانب تعليقات وتعليقات جنسية ومسيئة.

أغلق مديرو المنتدى، المعروف باسم "فيكا" - وهو اسم مُشتق من كلمة "فيجا" العامية الإيطالية يشير إلى أحد الأعضاء التناسلية الأنثوية - يوم الخميس، عقب ردود فعل غاضبة واسعة النطاق. 

وألقى الموقع، الذي كان يضم مئات الآلاف من المشتركين وقت إغلاقه، باللوم على المستخدمين لخرقهم قواعده، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

ويُزعم أن مشتركي هذا المنتدى للبالغين جمعوا صورًا لنساء من مواقع التواصل الاجتماعي أو مصادر عامة، قبل تعديلها ونشرها مع أوصاف مُسيئة للنساء.

إلى جانب جورجيا ميلوني، يُزعم أن الموقع عرض أيضًا صورًا لشقيقتها أريانا، وهي سياسية بارزة في حزب "إخوان إيطاليا"، بالإضافة إلى مشاهير وسياسيين إيطاليين آخرين.

قالت ميلوني لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث، وأود أن أعرب عن تضامني ودعمي لجميع النساء اللواتي تعرضن للإساءة والإهانة والانتهاك في حياتهن الخاصة من قِبل مديري هذا المنتدى ومستخدميه".

وأضافت: "من المؤسف أن نلاحظ أنه في عام ٢٠٢٥، لا يزال هناك من يعتبرون من الطبيعي والمشروع انتهاك كرامة المرأة واستهدافها بإهانات جنسية وبذيئة، متخفين وراء إخفاء الهوية أو لوحة المفاتيح".

وفي إشارة واضحة إلى القوانين الإيطالية الحالية بشأن المواد الإباحية الانتقامية، قالت ميلوني إنه أصبح من الواضح أن "هذا لم يعد يحدث بدافع الانتقام فحسب، وأن حماية بياناتنا وخصوصيتنا أصبحت أكثر أهمية في عصرنا".

يوجد في إيطاليا قانون "المواد الإباحية الانتقامية"، الذي صدر عام ٢٠١٩، والذي يُعاقب على "النشر غير القانوني للصور الجنسية الصريحة" بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وفي حديثها مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، ألقت شقيقتها أريانا باللوم على ما وصفته بـ"عادة سيئة في مجتمع يعتمد على النقر، حيث نتدخل في الحياة الخاصة، ونسيء، وننظر من خلال ثقوب المفاتيح، وندمر حياة الناس، ونستخف بالأشياء الحقيقية والمهمة التي تحققها النساء وتنتصر عليها من خلال عملهن يومًا بعد يوم".

فضيحة تهز إيطاليا ميلوني موقع إباحي رئيسة الوزراء الإيطالية تعليقات جنسية المواد الإباحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

علياء قمرون

كنت بكسب من بيع المناديل 10 آلاف جنيه شهريا.. أقوال علياء قمرون أمام جهات التحقيق

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

Mate TV

لأول مرة في العالم.. هواوي تضع "قلب هاتف رائد" في تلفازها الجديد Mate TV

تسلا

تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

ماهيندرا BE 6

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

بالصور

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد