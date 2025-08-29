مأساة جديدة في كينيا .. العثور على 32 جثة لطائفة يوم القيامة

أعلنت السلطات في كينيا استخراج 32 جثة في جنوب شرق البلاد خلال الأسبوع الماضي، في مأساة أثارت انتقادات جديدة للسلطات التي تعهدت بقمع الطوائف المتطرفة بعد وفاة مئات من أعضاء طائفة يوم القيامة قبل عامين.

ربطت الحكومة الكينية والسكان المحليون الجثث التي عُثر عليها في قرية كوا بينزارو بالطائفة المسيحية نفسها التي يُلام عليها مقتل أكثر من 400 شخص في غابة شاكاهولا المجاورة عام 2023، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

صرح ريتشارد نجوروجي، أخصائي علم الأمراض الحكومي، للصحفيين بأنه تم العثور على سبع جثث أخرى يوم الخميس، ليصل إجمالي الجثث منذ بدء عمليات استخراج الجثث الأسبوع الماضي في المنطقة الحرجية النائية إلى 32 جثة.

استمرت عمليات البحث يوم الجمعة، حيث قام عمال يرتدون بدلات بيضاء واقية وقفازات زرقاء بتمشيط الغابات الكثيفة باستخدام المجارف والمعاول.

تقع كوا بينزارو على بُعد حوالي 30 كيلومترًا (18 ميلًا) من شاكاهولا، حيث يزعم الادعاء أن زعيم الطائفة بول ماكنزي أمر أتباعه بتجويع أنفسهم وأطفالهم حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الجنة قبل نهاية العالم.

ينفي ماكنزي، الذي يواجه تهم القتل والإرهاب، الاتهامات الموجهة إليه.

في وقت سابق من هذا الشهر، ربط وزير الداخلية الكيني كيبشومبا موركومين القبور المكتشفة في كوا بينزارو بطائفة ماكنزي، قائلاً إن الناجين الذين تم إنقاذهم من القرية قالوا إن القس الذي نصب نفسه يصلي من أجلهم من السجن.

في أعقاب الاكتشافات في شاكاهولا، تعهدت حكومة الرئيس الكيني ويليام روتو بتشديد الرقابة على المنظمات الدينية وتعزيز المراقبة المجتمعية.

وصرح مفوض مقاطعة كيليفي، حيث تقع كوا بينزارو، هذا الأسبوع بأنه تم اعتقال 11 مشتبهًا بهم في القضية.

ويجد أقارب الأشخاص الذين انضموا إلى طائفة ماكنزي أنفسهم الآن في انتظار اختبارات الحمض النووي التي قد تُحدد ما إذا كان أحباؤهم من بين القتلى.