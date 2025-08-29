رؤية غامضة وتكهنات طبية.. شائعات جديدة تطارد صحة ترامب

أثار الظهور الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل، بعدما وثق مقطع مصور لحظة نزوله من عربة جولف بصعوبة وهو يجر قدمه اليمنى.



الفيديو، الذي أعادت نشره الشركة المسؤولة عن صيانة الملعب، لاقى انتشارًا واسعًا، ودفع بعض خبراء الطب الرياضي إلى تحليل المشهد وربطه بمشكلات محتملة في العضلات أو المفاصل.



وتزامن ذلك مع استمرار الحديث عن الكدمة الواضحة في يد ترامب، التي رُصدت مجددًا خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي في المكتب البيضاوي، وهو ما زاد التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالته الصحية واحتمال خضوعه لعلاجات خاصة.



كما أثارت تصريحات مثيرة للجدل لسيدة تُدعى "هاسكي ماما"، ادعت أنها رأت في "رؤية" أن ترامب سيتوفى في الثالث من سبتمبر المقبل نتيجة نوبة قلبية، ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث تجاوز مقطعها ثلاثة ملايين مشاهدة.



وجاء ذلك بعد تداول فيديو آخر لمعالج فيزيائي رجح أن الرئيس يعاني من قصور في القلب ومشكلات في الكلى.



في المقابل، قدم البيت الأبيض تفسيرًا رسميًا للكدمة، مؤكدا أنها ناتجة عن المصافحات المتكررة التي يقوم بها ترامب يوميًا، إضافة إلى تناوله دواء الأسبرين بشكل منتظم كإجراء وقائي.