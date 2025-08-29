قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رؤية غامضة وتكهنات طبية.. شائعات جديدة تطارد صحة ترامب

ترامب
ترامب
أثار الظهور الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل، بعدما وثق مقطع مصور لحظة نزوله من عربة جولف بصعوبة وهو يجر قدمه اليمنى. 


الفيديو، الذي أعادت نشره الشركة المسؤولة عن صيانة الملعب، لاقى انتشارًا واسعًا، ودفع بعض خبراء الطب الرياضي إلى تحليل المشهد وربطه بمشكلات محتملة في العضلات أو المفاصل.


وتزامن ذلك مع استمرار الحديث عن الكدمة الواضحة في يد ترامب، التي رُصدت مجددًا خلال لقائه الرئيس الكوري الجنوبي في المكتب البيضاوي، وهو ما زاد التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حالته الصحية واحتمال خضوعه لعلاجات خاصة.


كما أثارت تصريحات مثيرة للجدل لسيدة تُدعى "هاسكي ماما"، ادعت أنها رأت في "رؤية" أن ترامب سيتوفى في الثالث من سبتمبر المقبل نتيجة نوبة قلبية، ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث تجاوز مقطعها ثلاثة ملايين مشاهدة. 


وجاء ذلك بعد تداول فيديو آخر لمعالج فيزيائي رجح أن الرئيس يعاني من قصور في القلب ومشكلات في الكلى.


في المقابل، قدم البيت الأبيض تفسيرًا رسميًا للكدمة، مؤكدا أنها ناتجة عن المصافحات المتكررة التي يقوم بها ترامب يوميًا، إضافة إلى تناوله دواء الأسبرين بشكل منتظم كإجراء وقائي.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

روبي

روبي عن حفلها بالعلمين الجديدة: أحلى حاجة ليا السنادي

بحضور كامل العدد.. روبي سندريلا ختام الروماني بالعلمين الجديدة (صور)

درة

درة تخطف الأنظار على متن يخت بالساحل الشمالي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

