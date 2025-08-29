الأطفال والنساء في قلب المعاناة.. 63 ألفا حصيلة الشهداء في غزة

كشفت مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 63,025 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 159,490، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ولفتت إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 59 شهيدا بينهم شهيدان تم انتشالهما، و224 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,178 شهيدا، و47,449 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 23 شهيدا، والإصابات 182، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,203، والإصابات إلى 16,228.