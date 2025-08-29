قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
الرئاسة الفلسطينية تعلن تسليم الدفعة الثالثة من السلاح في لبنان

أسلحة - ارشيفي
أسلحة - ارشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت الرئاسة الفلسطينية تسليم الدفعة الثالثة من السلاح في لبنان وتشمل 3 مخيمات بالعاصمة بيروت.

ولاحقا ؛ تسلم الجيش اللبناني من حركة "فتح" 7 شاحنات أسلحة ثقيلة من مخيم الرشيدية وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجيش اللبناني لجمع السلاح منذ نهاية الحرب الأهلية والتي تشمل مخيمات فلسطينية في جنوب وشمال الليطاني بحسب ما صرح مصدر امني .

ونقلت mtv عن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية القول بأن الدفعة الأولى من السلاح المتوسط والثقيل سُلّمت إلى الجيش اللبناني من مخيّم الرشيديّة ودفعة أخرى ستصل من مخيّمَي البص وبرج البراجنة.

وقال دمشقية "سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدًّا وحماس سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع".

وبدأ الجيش اللبناني اليوم بتسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية بدءا من مخيمات البرج الشمالي والبص والرشيدية، ضمن جهود الدولة لحصر السلاح في يد الحكومة.

وأشارت معلومات "المركزية" الى ان الجيش سيودع السلاح الذي سيجمعه من المخيمات في ثكنة صور.
 

لبنان الجيش اللبناني الرئاسة الفلسطينية سحب السلاح حركة فتح

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

مصر للطيران وصيانة المحركات

مصر للطيران توسّع خدمات صيانة المحركات بإضافة إصلاح V2500-A5

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

نقيب البيطريين: زيادة ودائع النقابة إلى 82.2 مليون جنيه

منشور وزارة الصحة والسكان

استئصال جزء من الأمعاء وتوصيل الأطراف ببعضها لـ رضيعة مصابة بغرغرينا

بالصور

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج
مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

