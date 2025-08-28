الجيش اللبناني يبدأ حملة جمع الأسلحة من المخيمات الفلسطينية| شاهد

تسلم الجيش اللبناني من حركة "فتح" 7 شاحنات أسلحة ثقيلة من مخيم الرشيدية وذلك في إطار الحملة التي أطلقها الجيش اللبناني لجمع السلاح منذ نهاية الحرب الأهلية والتي تشمل مخيمات فلسطينية في جنوب وشمال الليطاني بحسب ما صرح مصدر امني .

ونقلت mtv عن رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية القول بأن الدفعة الأولى من السلاح المتوسط والثقيل سُلّمت إلى الجيش اللبناني من مخيّم الرشيديّة ودفعة أخرى ستصل من مخيّمَي البص وبرج البراجنة.

وقال دمشقية "سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدًّا وحماس سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع".

وبدأ الجيش اللبناني اليوم بتسلم السلاح من المخيمات الفلسطينية بدءا من مخيمات البرج الشمالي والبص والرشيدية، ضمن جهود الدولة لحصر السلاح في يد الحكومة.

وأشارت معلومات "المركزية" الى ان الجيش سيودع السلاح الذي سيجمعه من المخيمات في ثكنة صور.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية لـmtv بأن عناصر متفلّتة أطلقت النار في الهواء في مخيّم الرشيدية لأسباب مختلفة لا علاقة لها بتسليم السلاح.