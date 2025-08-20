قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الجيش اللبناني يطلب أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
محمود نوفل


أفادت مصادر لبنانية بأن الجيش اللبناني قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب سلاح حزب الله .

وقالت المصادر: مَن يتكلّم عن حرب أهليّة لديه نية بإشعالها والطائفة الشيعيّة رهينة لدى الحزب ويُتاجر بها.


وفي وقت لاحق؛ اعتبر الموفد الأمريكي توماس باراك أنّ الحكومة اللبنانية "أنجزت الخطوة الأولى" في هذا الملف الحساس، داعياً إسرائيل إلى القيام بخطوة مماثلة.

جاء ذلك خلال زيارة باراك الأولى إلى بيروت عقب تعهّد السلطات اللبنانية بالشروع في نزع سلاح "حزب الله" قبل نهاية العام،


والتقى باراك الرئيس جوزاف عون، حيث شدّد على مبدأ "التقدّم خطوة بخطوة"، مؤكداً أنّ بيروت أوفت بجانبها من الالتزامات، وباتت الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

من جهة أخرى، أوضح مصدر دبلوماسي لبناني رفيع لـ"إرم نيوز" أنّ زيارة باراك، يرافقه أورتاغوس، تتجاوز الطابع البروتوكولي، لتضع أسس مرحلة سياسية وأمنية جديدة في لبنان، ترتبط مباشرةً بكيفية تطبيق قرار تجريد الحزب من سلاحه عبر المؤسسة العسكرية.

وأضاف المصدر، أنّ هذه المحطة ستشكّل منعطفاً في السياسة الأمريكية تجاه لبنان، حيث من المنتظر أن يترافق ذلك مع دعم واسع للجيش اللبناني على المستويات المادية والسياسية والمعنوية، بما يعزز قدرته على مواجهة الاستحقاقات المقبلة.

وأشار الدبلوماسي إلى أنّ زيارة باراك تحمل في جوهرها رسالة واضحة من واشنطن ومن دول عربية وُصفت بـ"المعتدلة"، مفادها أنّ هناك غطاءً إقليمياً ودولياً للعهد الجديد في لبنان.

 كما كشف أنّ باراك سيعرض خلال زيارته ملفاً يتضمن معطيات لوجستية أعدّها خبراء عسكريون أمريكيون حول قدرات "حزب الله" ومواقع انتشار أسلحته، بما يساعد في تحديد الأولويات جغرافياً ونوعياً خلال عملية النزع.

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ مجموعة من هؤلاء الخبراء ستواصل تعاونها مع الجيش اللبناني في الفترة المقبلة، بهدف وضع خطة تفصيلية وآلية تنفيذية لعملية نزع السلاح، ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية وأمنية مختلفة في الداخل اللبناني.

لبنان الجيش اللبناني سلاح حزب الله توماس باراك الحكومة اللبنانية

