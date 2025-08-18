أبو ردينة: موافقة حماس على المقترح المصري القطري تفتح الباب أمام إدخال المساعدات وإنقاذ الفلسطينيين

علق نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، على إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لدخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية متصاعدة.

وأوضح أبو ردينة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل مطالبة الآن بقبول المقترح، مشددًا على أن الوقت قد حان لوقف الحرب، وعلى الولايات المتحدة أن تضغط بقوة على تل أبيب للالتزام بالحل المطروح.

وأضاف أبو ردينة، أن الضغوط المصرية والقطرية أسفرت عن موقف إيجابي من حماس، بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ"مجرم الحرب"، الإصرار على استمرار العدوان، مؤكدًا أن الضغط الحقيقي يجب أن يأتي من الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب لإجبار إسرائيل على القبول.

وأشار أبو ردينة إلى أن المقترح المصري القطري قريب في مضمونه من مقترح ويتكوف، وأن الموافقة عليه خطوة أساسية نحو وقف دائم لإطلاق النار مستقبلًا، محذرًا من أن استمرار الحرب يعني مزيدًا من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على ضرورة تحمّل الولايات المتحدة مسؤولياتها تجاه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، معتبرًا أن أي تلكؤ في إنهاء الحرب يضاعف الأزمة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أشاد أبو ردينة بالموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى اليوم، مؤكدًا أن القاهرة تظل الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، موجّهًا التحية لمصر قيادةً وشعبًا وللرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الثابتة.