قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي أسرة سفاح التجمع يرد على أحمد السبكي: مفيش سفاح تجمع غير واحد بس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية على بطاقات الدعم
حبس المتهم بالتعدي على زوجة شقيقه بقرية هرية بالزقازيق 4 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو ردينة: موافقة حماس على المقترح المصري القطري تفتح الباب أمام إدخال المساعدات وإنقاذ الفلسطينيين

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة
عبد الخالق صلاح

علق نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، على إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل لدخول المساعدات الإنسانية وإنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية متصاعدة.

وأوضح أبو ردينة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل مطالبة الآن بقبول المقترح، مشددًا على أن الوقت قد حان لوقف الحرب، وعلى الولايات المتحدة أن تضغط بقوة على تل أبيب للالتزام بالحل المطروح.

وأضاف أبو ردينة، أن الضغوط المصرية والقطرية أسفرت عن موقف إيجابي من حماس، بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ"مجرم الحرب"، الإصرار على استمرار العدوان، مؤكدًا أن الضغط الحقيقي يجب أن يأتي من الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب لإجبار إسرائيل على القبول.

وأشار أبو ردينة إلى أن المقترح المصري القطري قريب في مضمونه من مقترح ويتكوف، وأن الموافقة عليه خطوة أساسية نحو وقف دائم لإطلاق النار مستقبلًا، محذرًا من أن استمرار الحرب يعني مزيدًا من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على ضرورة تحمّل الولايات المتحدة مسؤولياتها تجاه إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، معتبرًا أن أي تلكؤ في إنهاء الحرب يضاعف الأزمة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أشاد أبو ردينة بالموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى اليوم، مؤكدًا أن القاهرة تظل الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، موجّهًا التحية لمصر قيادةً وشعبًا وللرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه الثابتة.  

نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية حركة حماس المصري القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

مران الاهلي

الأهلي يرفع الحمل البدني للاعبيه قبل مواجهة المحلة

الإسماعيلي

نرحب بالاستثمار الحقيقي.. تفاصيل المؤتمر الإعلامي لمجلس الإسماعيلي

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل إصابة ياسين مرعي

بالصور

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد