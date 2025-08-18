أحمد موسى: مصر تقوم بدور محوري لدعم الشعب الفلسطيني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ما يتم ترويجه حول حصار مصر لقطاع غزة أو إغلاق معبر رفح غير صحيح، مشددًا على أن مصر تقوم بدور محوري لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الحرب، موضحًا أن حركة حماس أعلنت رسميًا موافقتها على المقترح المصري القطري الخاص بوقف إطلاق النار في القطاع.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن المبادرة المصرية القطرية تستهدف إدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ الفلسطينيين من العدوان المستمر.

وأضاف أحمد موسى، أن مصر تتحرك على أرض الواقع بعيدًا عن الشعارات، موضحًا أن هدفها الأول هو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وأكد أن القرار النهائي لا يتوقف على نتنياهو بمفرده، وإنما يتداخل فيه الموقف الأمريكي، خاصة مع الإدارة في واشنطن.

وأشار الإعلامي إلى أن مصر وقطر تبذلان جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الولايات المتحدة للوصول إلى تهدئة، مؤكدًا أن المقترح المصري القطري يتضمن عدة بنود من بينها وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية بما يتيح المجال لدخول المساعدات الإنسانية، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.