عماد الدين حسين: مصر تهدف لوقف المجزرة الإسرائيلية ودعم صمود الفلسطينيين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن الموقف المصري ثابت برفض المشاركة في أي مخططات التهجير أو تصفية للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن اللقاءات المستمرة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القادة العرب والأطراف الدولية.

وقال عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن مصر تهدف بالأساس إلى وقف المجزرة الإسرائيلية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر تبذل مجهودات كبيرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وضمان تدفق المساعدات عبر معبر رفح.

وأكد عماد الدين حسين، أن مصر ليست مسؤولة عن تعطيل دخول المساعدات، وأن إسرائيل هي من أغلقت المعبر، مشيرا إلى أن الدور العربي يجب أن يكون أكثر وحدة في مواجهة الانحياز الأمريكي لإسرائيل.