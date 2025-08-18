قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ضياء رشوان: قطاع غزة يحتاج إلى إنقاذ عاجل والأمر لا يحتمل الانتظار

ضياء رشوان
ضياء رشوان
عادل نصار

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ حدة الأزمة في قطاع غزة بلغت منتهاها، والشاهد على هذا ليس فقط التقارير الفلسطينية أو التقارير الأممية التي تصدر عن جهات أممية مختصة ذات طابع إنساني، لكن أيضاً ما نراه في العالم الغربي، والأوروبي.


وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ردود الأفعال الغربية، الأوروبية، الرسمية وليست الشعبية، غير مسبوقة في تاريخ دولة إسرائيل، الرفض التام للمجاعة، الرفض التام للقتل، يعني والإبادة، وبالتالي الاتفاق وخاصة في مرحلته الأولى سيتيح إدخال القدر الكافي من المساعدات، وحسب الاتفاق أن هذا الأمر سيتم أيضاً عبر المؤسسات الأممية والمؤسسات الإنسانية، وأن انسحاب الجيش الإسرائيلي سيكون على حدود غزة بما يتيح حركة للقوافل الإنسانية وقوافل المساعدات للتحرك بسهولة داخل القطاع".

وتابع: "قطاع غزة يحتاج الآن إلى الإنقاذ العاجل، الأمر لا يحتمل أي تأجيل، ما نراه من مشاهد وما يراه العالم كله ويراه حتى اللحظة من مشاهد قتل وتجويع لا يحتمل الانتظار أكثر من هذا، وبالتالي القدر الكافي من المساعدات وفق لهذا الاتفاق سيكون مضموناً للدخول إلى غزة".

وواصل: "التوزيع داخل غزة سيتم عبر مؤسسات أممية وإنسانية مختصة وليس عبر  آليات مبتدعة ومخترعة من الجانب الإسرائيلي أو غيره، ومن ثم، فإن نفاذ المساعدات يحقق الغرض الإنساني، الأول إنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، وهناك أيضاً الأغراض السياسية وهي عودة القضية الفلسطينية إلى مسارها الأصلي، وهو الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعب الفلسطيني عبر مسار من المفترض لابد أن يبدأ وصولاً إلى دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

ضياء رشوان العامة للاستعلامات قطاع غزة

