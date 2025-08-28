انفجار مسيرة إسرائيلية في الناقورة.. والجيش اللبناني يتدخل

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس بسقوط طائرة اسرائيلية مسيرة تحمل قنبلة متفجرة كانت تحاول القائها على حفارة في بلدة الناقورة.

وذكر موقع "النشرة" الإخباري اللبناني أنه بعد سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة والتي كانت تحمل قنبلة في بلدة الناقورة، توجه الجيش اللبناني للكشف عليه، و أثناء الكشف انفجرت القنبلة و معلومات عن وقوع اصابات.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الأمن الدولي، اليوم بتمديد ولاية قوات اليونيفيل في لبنان حتى نهاية عام 2026 مع الدعوة لانسحاب إسرائيل المن المناطق التي تحتلها، بالإضافة إلى بدء عملية انسحاب تدريجي للقوات الأممية لمدة عام.

ووافق مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية القوات الأممية في لبنان "اليونيفيل" حتى نهاية ديسمبر من العام المقبل 2026، وداعيا لانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وهو القرار الذي لقي ترحيبا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، موجها الشكر لفرنسا على دورها في هذا الأمر.