قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس

هاريس وترامب
هاريس وترامب
محمود نوفل

أفادت قناة ‏CNN الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب قام بسحب الحماية الرسمية من كامالا هاريس، على الرغم من أن بايدن مددها حتى صيف عام 2026.

وفي وقت سابق ؛ وصفت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة، كامالا هاريس، نشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بأنه "تصعيد خطير"، مؤكدة أنه جزء من "أجندة قاسية ومدروسة" لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف لإشاعة الذعر والانقسام.

وفي بيان نشرته على منصة "إكس"، شددت هاريس على أن الخطوة تمثل محاولة "لإثارة الفوضى"، معتبرة أن المداهمات التي نفذتها دائرة الهجرة والجمارك مؤخرًا، سواء في جنوب كاليفورنيا أو على مستوى البلاد، تؤكد أن إدارة ترامب "تواصل المضي في مسار مناهض للحريات والحقوق الأساسية".

وجاءت تصريحاتها بعد ساعات من مطالبة حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، لإدارة ترامب بإلغاء نشر الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس، معتبرا أن هذا التدخل يمثل "انتهاكًا خطيرًا لسيادة الولاية"، قائلاً: "لم نواجه أي مشكلة حتى تدخل ترامب".

وتمركزت قوات من الشرطة والحرس الوطني حول المنشآت الفيدرالية الحساسة، بما في ذلك مركز احتجاز كان قد استُخدم لاحتجاز مهاجرين في الأيام الماضية، فيما وُثقت مظاهر عسكرة واسعة في شوارع المدينة، شملت انتشارًا لعناصر شرطة على ظهور الخيل.

ترامب كامالا هاريس بايدين رئيس امريكا الحرس الوطني الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

ترشيحاتنا

الدكتور عبدالرحمن السديس

السديس: العودة إلى الكتاب والسُنة سبيل السلامة والهداية

حلوى المولد النبوي

خطيب الجمعة: اشتروا لأولادكم حلوى المولد النبوي وعلقوهم بحب رسول الله.. فيديو

المولد النبوي

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. دار الإفتاء: جائز شرعاً

بالصور

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج
فقيد سوهاج
فقيد سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد