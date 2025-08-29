قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
بفستان ملون.. هيفاء وهبي تستعرض إنوثتها
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر
6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك
هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده
للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان
بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟
سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك

العدوان الإسرائيلي على غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
القسم الخارجي

أدانت 6 دول أوروبية عزم دولة الاحتلال الإسرائيلية احتلال مدينة غزة بشكل دائم مؤكدين أن تصعيد العمليات العسكرية يتسبب في استشهاد المدنيين.


الفلسطينيين الأبرياء خاصة النساء والأطفال وكبار السن.

أعلن وزراء خارجية آيسلندا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وسلوفينيا وإسبانيا، ادانتهم لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإعلان إسرائيل نيتها إقامة وجود دائم في مدينة غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد الوزراء في بيان مشترك، أن "تصعيد العمليات العسكرية يتسبب في مقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال وكبار السن" ويعرض الرهائن للخطر، منددين بالتهجير القسري للفلسطينيين، واعتبروه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ووصفوا  تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المراكز التي تؤوي النازحين الضعفاء، في قطاع غزة بأنه أمر "غير مقبول"، داعين حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف عملياتها العسكرية فورًا".

وقالوا: "نشعر بالصدمة من تأكيد المجاعة في محافظة غزة، وفق تصنيف الأمن الغذائي (IPC)، ومن خطر انتشار الأمراض إلى المناطق المحيطة في الأسابيع المقبلة"، مشددين على ضرورة التزام إسرائيل بواجباتها الإنسانية، والسماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل بشكل كامل للتخفيف من الكارثة الإنسانية.

كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، والذي يعد غير شرعي وفقًا للقانون الدولي، محذرين من تصاعد اعتداءات المستعمرين التي تجري في ظل إفلاتهم من العقاب، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكّل عقبة خطيرة أمام تحقيق حل الدولتين.

وأكدوا أن المجتمع الدولي "لن يبقى صامتًا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم يمهّد الطريق أمام السلام.

وجدد الوزراء دعوتهم إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وواسع ودون عوائق إلى قطاع غزة.

ووقع البيان كلا من: وزيرة خارجية آيسلندا ثورغيردور كاترين غونارسدوتير، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتجارة في إيرلندا سايمون هاريس، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتجارة الخارجية، وزير التعاون الإنمائي والعمل الإنساني في لوكسمبورغ كزافييه بيتل، ووزير خارجية النرويج إسبن بارث إيده، ونائب رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في سلوفينيا تانجا فاجون، ووزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو.

احتلال مدينة غزة العدوان الإسرائيلي على غزة شهداء غزة وزراء الخارجية الأوروبيين خطط إسرائيل لاحتلال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله ليس بغافل عما يفعله المجرمون بأهل غزة

خطيب المسجد الحرام

في عالم يموج بالفتن.. خطيب المسجد الحرام: يحتاج المرء إلى تلمس طريق النجاة

الدكتور عبدالرحمن السديس

السديس: العودة إلى الكتاب والسُنة سبيل السلامة والهداية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

فيديو

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد