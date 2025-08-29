قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
تحول لافت.. مستشار سابق لـ بايدن يدعو لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

جيك سوليفان
جيك سوليفان
القسم الخارجي

في تحول لافت في الموقف الأمريكي، أعلن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، رغم معارضته لهذا التوجه خلال فترة عمله في البيت الأبيض.

وقال سوليفان في مقابلة مع بودكاست The Bulwark إن "الظروف تغيرت بشكل كبير عن العام الماضي"، مضيفًا: "اليوم لم تعد إسرائيل تواجه التهديدات الإقليمية نفسها، كما أن هناك مجاعة كاملة في غزة، ولم يعد هناك أهداف عسكرية يمكن تحقيقها، إنها فقط تقصف الركام فوق الركام".

وأوضح أن الموقف في عام 2024 كان مختلفًا، إذ كانت إسرائيل "تحت هجوم من جبهات متعددة: من حزب الله والحوثيين وسوريا والعراق وحماس وإيران"، مما جعل وقف الإمدادات العسكرية أمرًا صعبًا. لكنه أكد أن الوضع الآن "يجعل من حجب الأسلحة خيارًا أكثر مصداقية".

وأشار سوليفان إلى أن إسرائيل انسحبت من اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى مطلع العام الجاري "من دون التفاوض بجدية"، في حين أعلنت الأمم المتحدة مؤخرًا دخول غزة في حالة مجاعة، وهو ما تنكره تل أبيب.

ويعد هذا الموقف الجديد خروجًا عن سياسات إدارة بايدن، التي قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023 وحتى نهاية ولاية بايدن في يناير 2025.

وكانت إدارة بايدن قد عطلت في نوفمبر 2024 مشروع قانون بالكونجرس كان يسعى لمنع إرسال أسلحة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار لإسرائيل، شملت صواريخ موجهة وذخائر دبابات ومركبات تكتيكية ومقاتلات إف-15.

ورغم تهديد البيت الأبيض حينها بفرض حظر جزئي على السلاح إذا لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن معظم الشحنات استمرت، باستثناء صفقة محدودة من القنابل الثقيلة التي تم تعليقها لفترة قصيرة ثم أفرج عنها لاحقًا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أفرج فور توليه المنصب في يناير الماضي عن شحنة قنابل كانت مجمدة، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوقية ودولية رأت أن هذه الأسلحة استُخدمت ضد المدنيين في القطاع المحاصر.

