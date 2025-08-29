جيش الاحتلال: المراحل الأولى للهجوم على مدينة غزة بدأت

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استعادة جثتين من غزة حيث يتم العمل على التعرف على هوية أحدهما.

وشدد نتنياهو على أن معركة استعادة الرهائن ستستمر بدون توقف.

ومن جانبه أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعميق ضرباته في غزة مضيفا: "ولن نتردد".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المراحل الأولى للهجوم على مدينة غزة بدأت.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية ، واصفا إياها بأنها منطقة قتال خطيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن للمتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال ؛ مضيفا: "بناء على تقييم الوضع وتوجيهات المستوى السياسي تقرر أنه ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة".

وذكر البيان أيضا : "سيواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه في قطاع غزة.

وختم جيش الاحتلال بيانه قائلا : إلى جانب مواصلة الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بهدف حماية مواطني دولة الاحتلال".

