قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بشدة حادثة الاعتداء التي استهدفت منزل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، بعد تعرضه لأعمال تخريب وصفها نتنياهو بأنها "اعتداء مرفوض يطال المؤسسة العسكرية برمّتها".

وقال نتنياهو في بيان مقتضب: "أدين بأشد العبارات الاعتداء على منزل رئيس الأركان الجيش بقيادة الفريق زامير يقاتل بحزم وبمسؤولية لهزيمة حركة حماس وضمان عودة جميع الرهائن، وأي محاولة للمساس به أو بقيادة الجيش يجب أن تُدان بشكل قاطع."

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، فقد شملت أعمال التخريب رشق الطلاء الأحمر على جدران المنزل وكتابة عبارات احتجاجية، دون أن تتبنى أي مجموعة المسؤولية المباشرة عن الحادثة. وتأتي هذه التطورات في ظل موجة احتجاجية متصاعدة داخل إسرائيل، يقودها ناشطون وعائلات المحتجزين في غزة، للمطالبة بصفقة تبادل أسرى عاجلة وإجراء انتخابات مبكرة.

الحادثة تسلط الضوء على حالة التوتر الداخلي المتزايد، إذ يرى مراقبون أن الاستهداف الرمزي لرئيس الأركان يعكس عمق الانقسام بين الحكومة وجزء من الشارع الإسرائيلي، الذي يحمّل القيادة العسكرية والسياسية مسؤولية الإطالة في الحرب وعدم إعطاء الأولوية لمسار المفاوضات.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، وسط تقارير عن تقدم بطيء في المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها قطر ومصر، وهو ما يضع نتنياهو تحت ضغط داخلي مضاعف بين مطالب الحسم العسكري ودعوات إنجاز صفقة سريعة مع حركة حماس.

إيال زامير، الذي تولى منصبه في أوائل عام 2024، يعدّ من أبرز الشخصيات في إدارة الحرب، لكنه أصبح أيضًا هدفًا لانتقادات حادة من بعض العائلات التي ترى أن التركيز على العمليات العسكرية جاء على حساب حياة أبنائهم المحتجزين. ويؤكد أنصاره أن زامير يجسّد نهجًا عسكريًا منضبطًا، فيما يعتبره خصومه رمزًا لـ"العجز عن تقديم حلول سياسية".

وفي هذا السياق، يرى محللون أن الاعتداء على منزل زامير قد يكون مؤشرًا على اتساع الشرخ الداخلي بين المؤسسة العسكرية والشارع الإسرائيلي، بما يعكس انتقال الاحتجاجات من الساحات العامة إلى استهداف رموز بارزة في السلطة. ويُخشى أن يؤدي استمرار هذا التوجه إلى تقويض صورة "الجيش الموحد" التي تسعى القيادة الإسرائيلية إلى ترسيخها في ظل الحرب.

كما أن هذا الحادث يضع حكومة نتنياهو أمام معادلة حساسة: فبينما تحتاج إلى الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة حماس، تجد نفسها مضطرة في الوقت نفسه لمواجهة احتجاجات متصاعدة تهدد استقرارها السياسي، وتواجه الحكومة الإسرائيلية اختبارًا صعبًا في موازنة بين خيارات التصعيد العسكري وضرورة الانخراط في مفاوضات أكثر جدية لإيجاد مخرج للأزمة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الجامعات

لطلاب الدور الثاني.. خطوات التسجيل بالمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

جورج كلوني يحضر عرض فيلمه في مهرجان فينيسيا رغم مرضه

جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين
جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

مشاكل البشرة
مشاكل البشرة
مشاكل البشرة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي
طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك
حلى تراب الملوك

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد