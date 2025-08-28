مكتب نتنياهو ينفي خبر تسليم جبل دوف.. ويصفه بـ"الزائف"

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام، والتي زعمت أن إسرائيل فكرت في "تسليم" جبل دوف في شمال البلاد.

ووصف المكتب هذه الأنباء بأنها "زائفة بالكامل"، مؤكدًا عدم صحة أي معلومات بهذا الخصوص.

جاء ذلك بعد انتشار تقارير إعلامية تطرقت إلى ما يُشاع عن تسليم الجبل للجانب اللبنانى أو تنظيم حزب الله، وهو ما نفاه مصدر رسمي في مكتب نتنياهو، معتبراً أن هذه الشائعات تأتي في إطار التضليل الإعلامي ومزاعم لا أساس لها من الواقع.

الأنباء الذائعة بخصوص جبل دوف أثارت موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل، نظرًا لموقع الجبل الحساس قرب الحدود مع لبنان.

وشكّلت هذه التقارير مادة دسمة للنقاش السياسي، خاصة مع التصعيد المستمر في التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

ومع ذلك، أكّد المكتب عبر تصريح رسمي أن "الخبر زائف بالكامل وأنه لا يستند لأي معلومات موثقة"، داعيًا وسائل الإعلام والجمهور إلى التمييز بين الأخبار الموثوقة والتضليل الذي يُروج له لتحقيق أهداف أخرى.

ويأتي إعلان النفي في إطار ما يُمارس من تنسيق رسمي لتغطية التطورات الأمنية والسياسية، حفاظًا على التشويش وعدم الضجيج الإعلامي الذي قد يُعيق مساعي التهدئة ومقاربة الملف الأمنية بمنهجية موضوعية.

ورغم قلة المعلومات المتوفرة حول هذه الواقعة تحديدًا، فإن تصريحات المكتب الرسمي – عبر سكاي نيوز عربية – تدل على رغبة في التصدّي لترويج الأخبار المضللة، خصوصًا حين تكون متعلقة بمناطق الحدود الحساسة، مثل جبل دوف.

وحتى الآن، لا توجد مصادر مستقلة أكّدت صحة الرواية المتداولة حول "التسليم"، ولا تزال معلومات النفي الرسمية هي السائدة في الإطار الاتصالي الإسرائيلي.