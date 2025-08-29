قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يقرّ باستخدام القوة في سوريا ويكشف عن لقاء سري بوساطة أمريكية
ترامب يضغط لإعداد خطة لإدارة غزة.. بلير وكوشنر يعرضان تصورًا لإعادة الإعمار
تنظيم الاتصالات والوطنية للإعلام يطلقان حملة توعوية لنشر ثقافة الأمن السيبراني
بعد إعلان الإسكان.. ما الموعد الأخير لحجز شقق «سكن لكل المصريين 7»؟
سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025
دعاء الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول.. اغتنمه بـ 12 كلمة مستجابة للرزق
تجديد حبس المتهمين بضرب المواطنين في شوارع القاهرة
نتنياهو يدين الاعتداء على منزل زامير وسط تصاعد الاحتجاجات وضغوط صفقة الأسرى
عراقجي: قرار تفعيل إعادة العقوبات استفزازي وغير لائق
فرع ثالث في التجمع.. ماذا حدث في لقاء رئيس الزمالك ووزير الإسكان؟
مهلة 30 يومًا .. هل تنقذ الحوار بين طهران وأوروبا من التصعيد؟
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
نتنياهو يقرّ باستخدام القوة في سوريا ويكشف عن لقاء سري بوساطة أمريكية

أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه أصدر أوامر باستخدام القوة العسكرية في سوريا، مبررًا ذلك بقوله: "أنا لست ساذجًا، وأعرف مع من نتعامل، ولهذا السبب استخدمنا القوة". 

جاء ذلك خلال زيارته غرفة العمليات التي أنشأها الدروز الإسرائيليون في بلدة جولس شمال إسرائيل.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تتبنى مبدأ "السلام عبر القوة"، مشيرًا إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الرؤية، قائلاً: "القوة أولًا، ثم يأتي السلام. هذا هو الوضع في منطقتنا قبل أي مكان آخر".

ووفق تصريحات نتنياهو، فإن السياسة الإسرائيلية تجاه الدروز في سوريا تتركز على ثلاثة محاور: حماية المجتمع الدرزي في السويداء ومناطق أخرى، ضمان إقامة منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، وإنشاء ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى الدروز في الجنوب السوري.

في السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن لقاء نادر جرى في باريس بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بوساطة أمريكية. ووفقًا للمصادر، فإن اللقاء يأتي ضمن سلسلة محادثات سرية مستمرة منذ أشهر لبحث ترتيبات أمنية في جنوب سوريا، حيث تتقاطع مصالح عدة أطراف إقليمية ودولية.

وكانت جولة سابقة من هذه المحادثات قد عُقدت في العاصمة الفرنسية أواخر يوليو الماضي لكنها لم تفضِ إلى اتفاق شامل. فيما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" حدوث اجتماع بين الشيباني ووفد إسرائيلي في باريس، دون ذكر تفاصيل إضافية عن هوية الوفد أو جدول أعماله.

وتركزت النقاشات، بحسب الوكالة، على قضايا أبرزها خفض التصعيد، عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى تفعيل اتفاقية فصل القوات لعام 1974 التي أرست منطقة عازلة في الجولان تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويرى محللون أن هذه التحركات الدبلوماسية تمثل محاولة أمريكية لإعادة ضبط التوازنات في الجنوب السوري، خصوصًا في ظل حالة الاستنزاف العسكري المتصاعد والضغوط الإنسانية المتزايدة. ويُعتقد أن واشنطن تسعى لتهيئة ترتيبات جديدة قد تمنع تمدد النفوذ الإيراني وتضمن استقرار الحدود مع إسرائيل.

كما أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف عن رغبة إسرائيل في رسم معادلة جديدة داخل سوريا، تجمع بين الضربات العسكرية والجهود الدبلوماسية السرية. هذا النهج المزدوج يعكس إدراك تل أبيب أن الحل الأمني وحده غير كافٍ، وأن أي تسوية مستقبلية تحتاج إلى تفاهمات إقليمية ودولية تضمن أمنها على المدى الطويل.

رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سوريا إسرائيل دونالد ترامب

