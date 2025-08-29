ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين يوم الاثنين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد بوتين للشؤون الخارجية، للصحفيين، بمن فيهم وكالة فرانس برس، يوم الجمعة: "هناك الكثير لمناقشته، بما في ذلك الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة، قرار الترويكا الأوروبية بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: لا أساس قانونيا لدى الترويكا الأوروبية لاستخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران.

وحثت الخارجية الروسية على إعادة النظر في القرار ومنع أي تصعيد جديد بشأن برنامج طهران النووي.

وأشارت إلى أن الأولوية استئناف الحوار البنّاء بين الأطراف لتجنب أزمة جديدة حول برنامج إيران النووي ونحن على قناعة بأن مسار المواجهة لا آفاق له.