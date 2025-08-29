من ساحات القتال إلى التخلص من حياتهم.. محاربو إسرائيل القدامى يواجهون أشباح الحرب

أعلن المركز الإسرائيلي للإجهاد النفسي والصدمة النفسية، أن حوالي 12% من قدامى محاربي جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

اضطراب ما بعد الصدمة في إسرائيل

ويقول نادي حلم (منظمة لإعادة تأهيل مرضى اضطراب ما بعد الصدمة) إن الإحصائيات أعلى من ذلك وبالنسبة للمحاربين القدامى، لم تنته معركتهم بالتسريح إنهم في حالة تأهب دائم - للحركة المفاجئة، والضوضاء، والتهديدات الوهمية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

اضطراب ما بعد الصدمة ليس ضعفًا أو مرضًا نفسيًا إنه إصابة دماغية ناجمة عن صدمة، تُلحق الضرر بالآلية التي تُخبر الدماغ بما هو خطير وما هو غير خطير.

الانتـ حار في الجيش الإسرائيلي

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، انتـ حر ما يقرب من 50 جنديًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي - معظمهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، سبعة عشر منهم في عام 2023 وأربعة وعشرون في عام 2024 و17 آخرون في عام 2025 وكل حالة انتـ حار هي ضحية صامتة أخرى من ضحايا الحرب.

معاناة المحاربين القدامى في إسرائيل

في الوقت الحالي، تقف مجموعة من المحاربين القدامى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة خارج الكنيست، يناشدون المساعدة الفورية.

يطلبون من وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين خدمات يمكنهم استخدامها اليوم، وعلاجات يمكنهم زيارتها اليوم وقائمة بالعيادات التي يمكنهم الوصول إليها الآن، خدمات موجودة خارج قوائم الانتظار والبيروقراطية والأبواب المغلقة.

وتواصل المحاربون القدامي في جيش الاحتلال مع مكاتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش حثّوهم على زيارة خيمة محاربي اضطراب ما بعد الصدمة.