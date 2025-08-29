القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال

توعد المتحث بإسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بدفع ثمن الخطط الإسرائيلية الرامية إلى احتلال مدينة غزة.

وأصدر أبو عبيدة بيانا أكد فيه أن "خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية وسيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد".

وأضاف المتحدث بإسم كتائب القسام "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثباتٍ لمقتله".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراءه "النازيين" قرروا "بإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، ما سيتحمل جيش العدو وحكومته الإرهابية كامل المسؤولية عنه".