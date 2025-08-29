لبنان يحسم الجدل: جلسة بعبدا لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح في 5 سبتمبر

أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة عن تحديد يوم الخامس من سبتمبر المقبل، لجلسة مناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش اللبناني بوضعها.

وستعقد الجلسة في القصر الجمهوري في ​بعبدا​ لعرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها، وفقًا لما جاء في البند ثانيًا من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5 أغسطس 2025.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أعلن أن "مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه".

ولفت رئيس الوزراء اللبناني إلى أن "الحكومة ثبتت هذا التوجه في جلسة 5 أغسطس، حيث اتخذ قرار حازم بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة شاملة لحصر السلاح قبل نهاية العام وعرضها على مجلس الوزراء".