أول محرك رباعي الأسطوانات بسرعة 10,000 دورة في الدقيقة

في وقت تتجه فيه صناعة السيارات نحو الكهرباء والتيربو، قررت Boreham Motorworks أن تسير عكس التيار، مقدمة واحدًا من أكثر المحركات إثارة في فئة الأربع أسطوانات، فهو ليس محركًا ضخمًا أو مدعومًا بشواحن توربينية، بل وحدة طبيعية التنس تصرخ بمتعة خالصة حتى 10,000 دورة في الدقيقة.

هندسة دقيقة ومحرك طبيعي التنفس بقوة 325 حصانًا

يعتمد المحرك الجديد بسعة 2.1 لتر على مكوّنات عالية الجودة، أبرزها عمود مرفقي مصنوع بتقنية billet ليضمن صلابة واستجابة مثالية عند السرعات العالية.

كما يعتمد على Throttle Bodies مستقلة تمنح السائق إحساسًا مباشرًا واستجابة فورية عند الضغط على دواسة الوقود.

ورغم كونه محركًا طبيعي التنفس، إلا أن Boreham نجحت في استخراج 325 حصانًا منه، وهو رقم مذهل لمحرك بأربع أسطوانات يعتمد على الوزن الخفيف والدوران العالي بدلًا من القوة التقليدية الناتجة عن الضغط أو الشحن التوربيني.

محرك مخصص لنسخة Restomod من فورد Escort RS

صمم هذا المحرك خصيصًا ليقود سيارة Escort RS المعدلة على طريقة Restomod، حيث الدمج بين روح الماضي وهندسة العصر الحديث.

ويمكن للعملاء الحصول على السيارة بالمحرك 2.1 لتر عالي الأداء، أو اختيار نسخة أخرى بسعة 1.8 لتر لمن يفضّلون مزيجًا أكثر هدوءًا أو ملاءمة للطرق اليومية.

في عالم يهمه حجم محركات مثل V8 بسعة 6.2 لتر أو W16 بسعة 8.0 لتر، تظهر هنا مدرسة مختلفة تمامًا. مدرسة تقدّم الإثارة من خلال الصوت الحاد، والاستجابة السريعة، وخفة الوزن، والقدرة على الوصول إلى 10,000 دورة، ما يجعل القيادة تجربة حسّية مذهلة أقرب إلى سيارات السباق.

إنه النوع من المحركات الذي يعيد تعريف المتعة، ويثبت أن الإثارة ليست حكرًا على المحركات ذات السعات الضخمة، بل يمكن لصوت أربع أسطوانات فقط أن يجعل قلبك ينبض أسرع.