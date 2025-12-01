قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول محرك رباعي الأسطوانات بسرعة 10,000 دورة في الدقيقة

محرك رباعي الأسطوانات
محرك رباعي الأسطوانات
عزة عاطف

في وقت تتجه فيه صناعة السيارات نحو الكهرباء والتيربو، قررت Boreham Motorworks أن تسير عكس التيار، مقدمة واحدًا من أكثر المحركات إثارة في فئة الأربع أسطوانات، فهو ليس محركًا ضخمًا أو مدعومًا بشواحن توربينية، بل وحدة طبيعية التنس تصرخ بمتعة خالصة حتى 10,000 دورة في الدقيقة.

هندسة دقيقة ومحرك طبيعي التنفس بقوة 325 حصانًا

يعتمد المحرك الجديد بسعة 2.1 لتر على مكوّنات عالية الجودة، أبرزها عمود مرفقي مصنوع بتقنية billet ليضمن صلابة واستجابة مثالية عند السرعات العالية. 

كما يعتمد على Throttle Bodies مستقلة تمنح السائق إحساسًا مباشرًا واستجابة فورية عند الضغط على دواسة الوقود.

ورغم كونه محركًا طبيعي التنفس، إلا أن Boreham نجحت في استخراج 325 حصانًا منه، وهو رقم مذهل لمحرك بأربع أسطوانات يعتمد على الوزن الخفيف والدوران العالي بدلًا من القوة التقليدية الناتجة عن الضغط أو الشحن التوربيني.

محرك مخصص لنسخة Restomod من فورد Escort RS

صمم هذا المحرك خصيصًا ليقود سيارة Escort RS المعدلة على طريقة Restomod، حيث الدمج بين روح الماضي وهندسة العصر الحديث. 

ويمكن للعملاء الحصول على السيارة بالمحرك 2.1 لتر عالي الأداء، أو اختيار نسخة أخرى بسعة 1.8 لتر لمن يفضّلون مزيجًا أكثر هدوءًا أو ملاءمة للطرق اليومية.

في عالم يهمه حجم محركات مثل V8 بسعة 6.2 لتر أو W16 بسعة 8.0 لتر، تظهر هنا مدرسة مختلفة تمامًا. مدرسة تقدّم الإثارة من خلال الصوت الحاد، والاستجابة السريعة، وخفة الوزن، والقدرة على الوصول إلى 10,000 دورة، ما يجعل القيادة تجربة حسّية مذهلة أقرب إلى سيارات السباق.

إنه النوع من المحركات الذي يعيد تعريف المتعة، ويثبت أن الإثارة ليست حكرًا على المحركات ذات السعات الضخمة، بل يمكن لصوت أربع أسطوانات فقط أن يجعل قلبك ينبض أسرع.

محركات السيارات محرك رباعي انستا محرك فورد سيارات أخبار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم إسحق يشارك في لقاء البابا لاون مع الأساقفة والكهنة بلبنان

التضامن الاجتماعى

مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان وزارة التضامن ينظم احتفالا للأطفال

اقتصاد أزرق مستدام من أجل بحر متوسط ​​مرن وصحي

منال عوض : مؤتمر COP24 بوابة لعبور دول حوض المتوسط نحو اقتصاد أزرق مستدام

بالصور

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد