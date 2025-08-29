إسرائيل تمهد لاجتياح غزة.. خطط لإخلاء المدينة ووقف المساعدات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الجمعة، بأن إخلاء مدينة غزة سيبدأ بعد نحو 10 أيام، حيث تخطط إسرائيل لاحتلال كامل قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية "كان"، أن "إسرائيل تخطط لبدء عملية مدينة غزة قريبا، والقيادة دعت الجيش للإسراع بإجلاء السكان.. ليس واضحا إن كانت عملية الإجلاء ستنجح، والمعطيات تشير إلى وجود مئات الآلاف بمدينة غزة".

وقالت: "إن إسرائيل ستوقف إسقاط الطرود الغذائية في غزة؛ تمهيدا لعملية احتلال المدينة.. وهدف تقليص المساعدات؛ هو إجبار 800 ألف من سكان مدينة غزة على الذهاب جنوبا تمهيدا لإخلائها.. وإذا لم تتخل حماس عن سلاحها بعد احتلال مدينة غزة فستمتد العملية لمخيمات وسط القطاع".

ويأتي ذلك في الوقت الذي توعدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لفتح أبواب الجحيم على جيش الاحتلال؛ إذا أقدم على تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة.