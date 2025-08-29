قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريبيرو يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في قمة مرتقبة
محمد بسام يفوز بجائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب بالدوري
مستشار الرئيس الفلسطيني: منع وفد فلسطين من دخول الأمم المتحدة خطأ أمريكي جسيم
تعليمات عاجلة من جامعة القاهرة الأهلية بشأن قبول الطلاب الجدد
مصطفى بكري يكشف سبب انسحاب القوات الأمريكية من عدة مناطق بالعاصمة العراقية
موجة غضب داخل أمريكا | أصوات سياسية وشعبية تحذر من "هتلرية ترامب" وتدعو لانتفاضة سلمية.. هل تنجح؟
صرف مكافآت فورية مالية 30 ألف جنيه للعاملين بمشروع تدوير المخلفات الزراعية بالداخلة
إصدار Spectre Primavera الجديد من رولز روس.. بإطلالة زهور الربيع
سيدات المقاولون العرب يكتسح مودرن سبورت بنصف دستة أهداف في الجولة الثانية للدوري
مصطفى بكري منفعلاً: البيوت تسقط على ساكنيها والناس تموت جوعاً في غزة
بقالها 4 سنين متعطلة.. البيطريين تناشد الحكومة لصرف مرتبات أطباء الصناديق
القسام تتوعد إسرائيل: احتلال غزة يفتح أبواب الجحيم على الاحتلال
توك شو

بكري: جيش الاحتلال دفع قواته وآلياته العسكرية نحو حي الصفطاوي شمالي غزة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة خارج نطاق أي اتفاقات هدنة، وسط تصاعد التوترات في القطاع.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على المدينة، مشيرًا إلى أن الجيش دفع قواته وآلياته العسكرية نحو مداخل حي الصفطاوي شمالي القطاع، تحت غطاء ناري كثيف من المدفعية والطائرات.

 تقرير الأمم المتحدة

وأشار بكري إلى أن تقرير الأمم المتحدة أظهر أن 95% من حالات النزوح القسري داخل غزة بلغت نحو 756 ألف شخص، مؤكدًا أن المدينة تضم أكبر تجمع للسكان والمركز الرئيسي للقطاع، بما في ذلك أحياء الرمال، النصر، الشجاعية، التفاح، الزيتون، الشيخ عجلين وتل الهوى.

المجتمع الدولي والقانون الدولي

وتساءل الإعلامي مصطفى بكري أين المجتمع الدولي والقانون الدولي والإنسانية؟، مصر تفعل المستحيل بجانب المملكة العربية السعودية، لكن ما يحدث على الأرض أخطر مما يحدث في البلدان جميعا.

 جريمة التهجير

وأكد أن التهجير باتجاه جنوب غزة أي على الحدود المصرية، ولا يتم استبعاد أن إسرائيل ترتكب جريمة التهجير في أي وقت، لكن الدولة المصرية متمسكة بالقضية الفلسطينية وعدم التهجير.

مصطفى بكري الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي غزة مدينة غزة

