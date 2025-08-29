بكري: جيش الاحتلال دفع قواته وآلياته العسكرية نحو حي الصفطاوي شمالي غزة

قال الإعلامي مصطفى بكري إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مدينة غزة منطقة قتال خطيرة خارج نطاق أي اتفاقات هدنة، وسط تصاعد التوترات في القطاع.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على المدينة، مشيرًا إلى أن الجيش دفع قواته وآلياته العسكرية نحو مداخل حي الصفطاوي شمالي القطاع، تحت غطاء ناري كثيف من المدفعية والطائرات.

تقرير الأمم المتحدة

وأشار بكري إلى أن تقرير الأمم المتحدة أظهر أن 95% من حالات النزوح القسري داخل غزة بلغت نحو 756 ألف شخص، مؤكدًا أن المدينة تضم أكبر تجمع للسكان والمركز الرئيسي للقطاع، بما في ذلك أحياء الرمال، النصر، الشجاعية، التفاح، الزيتون، الشيخ عجلين وتل الهوى.

المجتمع الدولي والقانون الدولي

وتساءل الإعلامي مصطفى بكري أين المجتمع الدولي والقانون الدولي والإنسانية؟، مصر تفعل المستحيل بجانب المملكة العربية السعودية، لكن ما يحدث على الأرض أخطر مما يحدث في البلدان جميعا.

جريمة التهجير

وأكد أن التهجير باتجاه جنوب غزة أي على الحدود المصرية، ولا يتم استبعاد أن إسرائيل ترتكب جريمة التهجير في أي وقت، لكن الدولة المصرية متمسكة بالقضية الفلسطينية وعدم التهجير.