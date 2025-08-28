اللي مش عاجبه البلد الباب يفوت جمل.. مصطفى بكري: مركب مصر ماشية بسرعة الصاروخ

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات كبيرة، ومع ذلك تواصل التنمية في المجتمع، مشيرا إلى أن الإعلام أصبح سلاحا كبيرا من أسلحة الدولة التي تدافع عنها وعن ثوابتها.





وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مركب مصر ماشية بسرعة الصاروخ، بص حواليك وأنت تعرف كدة، وتذكروا البلد كانت فين وبقيت فين، واللي مش عاجبه البلد الباب يفوت جمل.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر خلال الفترة الحالية تتعرض إلى مخاطر شديدة، مشيرا إلى أن إسرائيل تدفع بالفلسطينيين من غزة إلى الجنوب نحو الحدود المصرية، حتى أن البعض من أمريكا وإسرائيل يرى أن حل أزمة سد النهضة مقابل تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



