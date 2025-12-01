قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العرب .. عمر خربين يسجل هدف عالمى لمنتخب سوريا أمام تونس
صدمة جديدة لأسرة إسماعيل الليثي.. سقوط سقف جراج على سيارة أرملته في الجيزة
الاتحاد الأوروبي: روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا.. وسنزيد الدعم العسكري إلى كييف
احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام بطولة مصر الدولية الـ 15 لكرة القدم للسياحة الرياضية

بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية
بطولة مصر الدولية للسياحة الرياضية
أحمد بسيوني

أقيم حفل ختام بطولة مصر الدولية الخامسة عشرة، لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين والسياحة الرياضية، بقاعة المؤتمرات بجامعة سنجور الدولية للتنمية الإفريقية؛ وذلك تحت شعار "معًا نلعب كرة القدم.. معًا نبني جسور الحوار بين الثقافات".

حضر الحفل الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وهبة الرافعي القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد الصباغ نائب رئيس الحامعة المصرية اليابانية، والدكتور تيري فيردال رئيس جامعة سنجور.

جاء حفل الختام وتوزيع الجوائز متضمناً لفقرات فلكلورية مصرية متنوعة ومتميزة لأطفال أكاديمية سيلبرتي بقيادة ك. نهى مكرم وعروض فنية إفريقية قدمها طلاب جامعة سنجور الدولية للتنمية الافريقية.

وأقيمت البطولة بمشاركة ثماني فرق مصرية وإفريقية وأوروبية من ألمانيا والمجر ورومانيا. وحصد فريق رواد النادي الأهلي المركز الأول وكأس البطولة، ورواد نادي سبورتنج المركز الثاني، ومنتخب مصر المركز الثالث، وفريق جامعة سنجور الإفريقي المركز الرابع، وفريق الجامعة المصرية اليابانية المركز الخامس، ثم المجر في المركز السادس، وألمانيا في المركز السابع ورومانيا في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد أعلنت رعايتها الثقافية للبطولة وتنظيم زيارات إلى مكتبة الإسكندرية للوفود المشاركة انطلاقاً من رسالة مكتبة الإسكندرية كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، وفي إطار الاهتمام بالثقافة الرياضية وأهمية الدبلوماسية الرياضية كإحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، وطبيعة المشاركين البطولة من السادة الصحفيين والإعلاميين في العديد من الدول الأوروبية والإفريقية.

وأقيمت البطولة بتنظيم من جامعة سنجور والجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور محمود عزت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية والمنسق الإقليمي للبطولة في مصر والوطن العربي، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية.

وصرح الدكتور محمود عزت؛ بأن فكرة إقامة البطولة في مصر، جاءت لإقامة فعالية رياضية تجمع فرق من الرواد والصحفيين والإعلاميين فوق ٣٥ عام في إطار تشجيع السياحة الرياضية في مصر وتعزيز الحوار الثقافي بين الدول المشاركة ونقل صورة حضارية وثقافية مميزة لجمهورية مصر العربية من خلال رياضة كرة القدم. 

وأضاف عزت أن البطولة تقام سنويًا بانتظام منذ عام ٢٠١٤ بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في عدة مدن مصرية مثل شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية لتصبح مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تنظم البطولة الدولية من خارج القارة الأوروبية.

وتوجهت اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير للواء أ. ح خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والذي استضاف البطولة لأول مرة في مدينة شرم الشيخ وقت توليه منصب محافظ جنوب سيناء آنذاك وخروجها من مدينة الإسكندرية لتقام في مدن سياحية أخرى مثل شرم الشيخ والغردقة وكذلك الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة لرعايته للبطولة طوال سنوات الماضية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، و أحمد عبد الخالق؛ مدير عام الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالوزارة على تعاونه ودعمه الدائم للبطولة. 

وكذلك تيري فيردال رئيس جامعة سنجور الدولية للتنمية الافريقية والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية على الإيمان بمدى أهميتها ورسالتها الثقافية والإعلامية والرياضية وكذلك الدكتور سامح صلاح الدين والمهندس محمد شحاتة بجامعة سنجور، والدكتور عبد المنعم جاب الله، والأستاذ أحمد عبد المعطي ومحمد عبد الله، شركاء النجاح لتلك البطولة في نسختها الخامسة عشرة.

وأعرب الدكتور تيري فيردال رئيس جامعة سنجور في كلمته في حفل ختام البطولة عن سعادته وحرص الجامعة على المشاركة المنتظمة في البطولة كونها من الفعاليات الرياضية المميزة التي تظهر اسم مصر بالشكل اللائق رياضًيا وسياحيًا وخلقها لحراك رياضي وسياحي وثقافي بمدينة الإسكندرية.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية السياحة الرياضية بطولة كرة قدم الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يهنِّئ الشيخ محمد بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

شيخ الأزهر يهنئ بن زايد والشعب الإماراتي باليوم الوطني الـ54

“البحوث الإسلاميَّة” ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ15 بجامعة عين شمس

الأحد.. “البحوث الإسلاميَّة” ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ15 بجامعة عين شمس

الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك في المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

الطفل عبدالله عبد الموجود يشارك بالمؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

بالصور

مشروب الشتاء .. طريقة عمل الهوت شوكليت زي الكافيهات

طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت
طريقة عمل الهوت شوكليت

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1
المدفع المصري EGY k9A1

غذاء صحى وسريع.. طريقة تحضير صينية البطاطس بالفراخ

طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان و700 كجم دواجن مجهولة المصدر بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

حقيقة علاقة حسام حبيب وشيراز

بعد انتشار صورهما.. أول تعليق من حسام حبيب على علاقته بـ شيراز

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد