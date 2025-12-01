ختام بطولة مصر الدولية الـ 15 لكرة القدم للسياحة الرياضية

أقيم حفل ختام بطولة مصر الدولية الخامسة عشرة، لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين والسياحة الرياضية، بقاعة المؤتمرات بجامعة سنجور الدولية للتنمية الإفريقية؛ وذلك تحت شعار "معًا نلعب كرة القدم.. معًا نبني جسور الحوار بين الثقافات".

حضر الحفل الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية وهبة الرافعي القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد الصباغ نائب رئيس الحامعة المصرية اليابانية، والدكتور تيري فيردال رئيس جامعة سنجور.

جاء حفل الختام وتوزيع الجوائز متضمناً لفقرات فلكلورية مصرية متنوعة ومتميزة لأطفال أكاديمية سيلبرتي بقيادة ك. نهى مكرم وعروض فنية إفريقية قدمها طلاب جامعة سنجور الدولية للتنمية الافريقية.

وأقيمت البطولة بمشاركة ثماني فرق مصرية وإفريقية وأوروبية من ألمانيا والمجر ورومانيا. وحصد فريق رواد النادي الأهلي المركز الأول وكأس البطولة، ورواد نادي سبورتنج المركز الثاني، ومنتخب مصر المركز الثالث، وفريق جامعة سنجور الإفريقي المركز الرابع، وفريق الجامعة المصرية اليابانية المركز الخامس، ثم المجر في المركز السادس، وألمانيا في المركز السابع ورومانيا في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية قد أعلنت رعايتها الثقافية للبطولة وتنظيم زيارات إلى مكتبة الإسكندرية للوفود المشاركة انطلاقاً من رسالة مكتبة الإسكندرية كونها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، وفي إطار الاهتمام بالثقافة الرياضية وأهمية الدبلوماسية الرياضية كإحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، وطبيعة المشاركين البطولة من السادة الصحفيين والإعلاميين في العديد من الدول الأوروبية والإفريقية.

وأقيمت البطولة بتنظيم من جامعة سنجور والجامعة المصرية اليابانية بالتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور محمود عزت مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية والمنسق الإقليمي للبطولة في مصر والوطن العربي، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية.

وصرح الدكتور محمود عزت؛ بأن فكرة إقامة البطولة في مصر، جاءت لإقامة فعالية رياضية تجمع فرق من الرواد والصحفيين والإعلاميين فوق ٣٥ عام في إطار تشجيع السياحة الرياضية في مصر وتعزيز الحوار الثقافي بين الدول المشاركة ونقل صورة حضارية وثقافية مميزة لجمهورية مصر العربية من خلال رياضة كرة القدم.

وأضاف عزت أن البطولة تقام سنويًا بانتظام منذ عام ٢٠١٤ بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في عدة مدن مصرية مثل شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية لتصبح مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تنظم البطولة الدولية من خارج القارة الأوروبية.

وتوجهت اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير للواء أ. ح خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية والذي استضاف البطولة لأول مرة في مدينة شرم الشيخ وقت توليه منصب محافظ جنوب سيناء آنذاك وخروجها من مدينة الإسكندرية لتقام في مدن سياحية أخرى مثل شرم الشيخ والغردقة وكذلك الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة لرعايته للبطولة طوال سنوات الماضية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، و أحمد عبد الخالق؛ مدير عام الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بالوزارة على تعاونه ودعمه الدائم للبطولة.

وكذلك تيري فيردال رئيس جامعة سنجور الدولية للتنمية الافريقية والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية على الإيمان بمدى أهميتها ورسالتها الثقافية والإعلامية والرياضية وكذلك الدكتور سامح صلاح الدين والمهندس محمد شحاتة بجامعة سنجور، والدكتور عبد المنعم جاب الله، والأستاذ أحمد عبد المعطي ومحمد عبد الله، شركاء النجاح لتلك البطولة في نسختها الخامسة عشرة.

وأعرب الدكتور تيري فيردال رئيس جامعة سنجور في كلمته في حفل ختام البطولة عن سعادته وحرص الجامعة على المشاركة المنتظمة في البطولة كونها من الفعاليات الرياضية المميزة التي تظهر اسم مصر بالشكل اللائق رياضًيا وسياحيًا وخلقها لحراك رياضي وسياحي وثقافي بمدينة الإسكندرية.