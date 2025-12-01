مواهب جنوب سيناء تتألق.. تقييم "أعياد الطفولة" يكشف عن نجوم المسرح المدرسي

شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فعاليات التقييم الوزاري لمسابقة "أعياد الطفولة والإلقاء"، مؤكداً على أهمية صقل المواهب الطلابية الشابة.
أُقيم التقييم بحضور سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وعلياء شهبور، موجّه عام التربية المسرحية، وذلك على مسرح مدرسة الصناعات الثانوية العسكرية بطور سيناء.
تابعت لجنة من وزارة التربية والتعليم، ضمت الدكتور هبة الكيلاني،والدكتور احمد حسين و الدكتور جمال طه، العروض المتميزة التي قدمها طلاب مدرسة الزهور الابتدائية. شملت العروض أوبريت "مصر أم الحضارات"، وفقرة "مصر تاريخ مش للبيع"، والاستعراض الفني "يا حامي دارنا يا شيخ غفرنا".
تم تقديم هذه العروض تحت إشراف أحمد المتولي، موجّه التربية المسرحية، ورضا محمد سالم، مديرة مدرسة الزهور الابتدائية، وإبراهيم فتحي، أخصائي التربية الموسيقية بالمدرسة.
من جانبه، أشاد عادل عتلم بإبداع الطلاب وقدراتهم الفنية، مشيراً إلى أن المسرح المدرسي هو البيئة المثالية لتنمية هذه وصقلها.
