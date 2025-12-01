مواهب جنوب سيناء تتألق.. تقييم "أعياد الطفولة" يكشف عن نجوم المسرح المدرسي

​شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فعاليات التقييم الوزاري لمسابقة "أعياد الطفولة والإلقاء"، مؤكداً على أهمية صقل المواهب الطلابية الشابة.

​أُقيم التقييم بحضور سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، وعلياء شهبور، موجّه عام التربية المسرحية، وذلك على مسرح مدرسة الصناعات الثانوية العسكرية بطور سيناء.

​تابعت لجنة من وزارة التربية والتعليم، ضمت الدكتور هبة الكيلاني،والدكتور احمد حسين و الدكتور جمال طه، العروض المتميزة التي قدمها طلاب مدرسة الزهور الابتدائية. شملت العروض أوبريت "مصر أم الحضارات"، وفقرة "مصر تاريخ مش للبيع"، والاستعراض الفني "يا حامي دارنا يا شيخ غفرنا".

​تم تقديم هذه العروض تحت إشراف أحمد المتولي، موجّه التربية المسرحية، ورضا محمد سالم، مديرة مدرسة الزهور الابتدائية، وإبراهيم فتحي، أخصائي التربية الموسيقية بالمدرسة.

​من جانبه، أشاد عادل عتلم بإبداع الطلاب وقدراتهم الفنية، مشيراً إلى أن المسرح المدرسي هو البيئة المثالية لتنمية هذه وصقلها.

