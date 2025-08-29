مصطفى بكري: إسرائيل لن توافق على وقف القتال في غزة

قال الإعلامي مصطفى بكرى إنه لابد من الإنتباه جيداً بشأن الأوضاع خلال الأيام المقبلة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع في غزة أو اليمن وغير اليمن.

المراحل الأولية للهجوم

وأضاف «بكري» خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أكد على بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة، وأن الجيش وضع غطاء ناري شديد وكثيف من المدفعية.

حدوث مجاعة رسميا

وشدد على أن إسرائيل لن توافق على وقف القتال، بل تسعى إلى هدنة مؤقته، وأن حوالي 766 ألف شخص غادروا مدينة غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت حدوث مجاعة رسميا، وتلك هي المؤامرة التي يتم تنفيذها أمام العالم.

جمالي التبادل التجاري

وأوضح أن وزير الخارجية التركي أعلن قطع العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وإسرائيل، مشيرا إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين يبىغ نحو 9.5 مليار دولار سنويا.