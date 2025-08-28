مصطفى بكري يكشف مفاجآت عن الإخواني الهارب أنس الحبيب

قال الإعلامي مصطفى بكري إن المدعو أنس الحبيب، الهارب إلى هولندا والمنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، يجوب دول أوروبا بين هولندا وبلجيكا وإنجلترا، ويعمل على التحريض ضد الدولة المصرية من خلال الدعوة إلى الاعتداء على السفارات المصرية بالخارج، بل وحث بعض المصريين المقيمين هناك على اتباع هذا النهج.

انتمائهم للإخوان

وقال بكري خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة «صدى البلد» أن أنس الحبيب سبق أن قضى عقوبة مع والده وشقيقه بسبب انتمائهم للإخوان، وبعد خروجه من السجن توجه إلى هولندا وطلب اللجوء هناك، ليواصل أنشطته العدائية ضد الدولة المصرية.

وأضاف بكري: "ما يحدث في الخارج ليس صدفة، بل يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي، سواء في مخطط التهجير أو في حرب الإبادة والتجويع، مشددًا على أن القضية أكبر من مجرد أفراد مأجورين، بل هي جزء من مؤامرة تستهدف مصر ودورها الإقليمي".

وأكد بكري أن الهدف من هذه المحاولات هو الضغط على مصر وإجبارها على القبول بتهجير الفلسطينيين، داعيًا إلى وعي كامل بخطورة هذه المخططات.