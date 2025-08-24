الأونروا: سلطات الاحتلال لم تسمح حتى الآن بإدخال أي مساعدات إنسانية لغزة

أكدت الدكتورة إيناس حمدان، مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، أن الأمم المتحدة تواصل مطالبتها بضرورة السماح بدخول المساعدات للقطاع، مشيرة إلى أن مؤسسة "غزة الإنسانية" ليس لها صلة بالعمل الإنساني ، بل هي فخ لقتل المدنيين، خلال تواجدهم في مراكز التوزيع.

وقالت إيناس حمدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن السلطات الإسرائيلية لم تسمح حتى الآن بإدخال أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من أن الأمم المتحدة طالبت بالسماح بدخول المساعدات.

وتابعت مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، أن الآلية التي تتبعها إسرائيل، والتي أُطلق عليها اسم "مصائد الموت"، تمثل خطرا حقيقيا على المدنيين، مؤكدة أن منظمات العمل الدولي عليها القيام بدورها.