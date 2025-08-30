كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول

شهدت المناطق الشرقية من مدينة غزة، اليوم السبت، مواجهات وصفت بـ"الاستثنائية"، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت منصات المستوطنين بأن كمينًا محكمًا استهدف كتيبة تابعة للواء الناحال شمال القطاع، موضحة أن اللواء ينتشر في جباليا وبيت حانون ضمن كتيبة "نيتسح يهودا".

وقوع قتلي وجرحي من قوات الاحتلال

وأكدت المصادر أن حصيلة الإصابات بين الجنود ارتفعت بشكل كبير، مع أنباء عن مقتل جنديين على الأقل، في حين يجري البحث عن أربعة جنود مفقودين.

وأوضحت أن الكمين وقع في حي الزيتون شرقي غزة، حيث تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية لهجوم مفاجئ، لتندلع على إثره اشتباكات عنيفة دفعت الجيش لإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية جروح عدد من الجنود الذين تم إجلاؤهم من الميدان بأنها "بالغة وحرجة"، مشيرة إلى سقوط قتلى آخرين في الكمين الكبير الذي وقع في حي الزيتون.

وبدأ جيش الاحتلال بسحب جنوده من الحي وإعادتهم إلى قواعدهم العسكرية، بعد إرسال ست مروحيات إضافية لإجلاء المصابين وتفعيل بروتوكول "هانيبال" لمنع أسر جنوده.

مصير ٤ جنود مجهول

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية أن حركة حماس حاولت أسر جنود خلال العملية، فيما أكد الجيش أنه لا يزال يبحث عن أربعة جنود مفقودين.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصريحات لأحد قادة حركة حماس، شدد فيها على أن "خطط الاحتلال للسيطرة على غزة ستكلفه أثمانًا باهظة من دماء جنوده"، مضيفًا أن المقاومة على أتم الجهوزية والمعنويات، وستقدّم "نماذج بطولية تفرض على العدو دروسًا قاسية".

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، صورة أرشيفية من أحداث طوفان الأقصى وعنونتها بـ “نذكر من ينسى: الموت أو الآسر”.