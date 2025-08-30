محافظ شمال سيناء: الوضع في غزة صعب ونواصل الجهود لإيجاد خطة شاملة لحل الدولتين

أكد خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أن الوضع في غزة يشهد تفاقمًا في الظروف الإنسانية، حيث يتم تأخير شحنات الطعام القادمة إلى القطاع عبر معبر رفح، مما يؤدي إلى تعفن المساعدات الغذائية أمام المعابر.

وأوضح مجاور، خلال زيارة وفدًا من مجلس الشيوخ الأمريكي في مطار العريش الدولي، أن السبب الرئيسي في تأخير الشاحنات هو القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على المعبر.

مصر تسعى لحل سياسي شامل

وأشار المحافظ ، إلى أن مصر تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم الإنساني واللوجستي، وتسعى أيضًا لإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية، موضحا أن مصر تؤمن بأن "حل الدولتين" هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأنه يضمن حقوق الفلسطينيين ويعزز الأمن في المنطقة بشكل عام.

المنطقة تشهد توترات كبيرة

وتحدث المحافظ، عن الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدًا أن الوضع في سيناء والحدود الفلسطينية يشهد توترات متزايدة.

وأكد أن مصر تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

التزام مصر بمساعدة غزة في كافة الظروف

في الختام، أكد محافظ سيناء أن مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، سواء من خلال تقديم المساعدات أو عبر مساعيها السياسية لتخفيف المعاناة وإنهاء الصراع الطويل الأمد.