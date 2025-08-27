أسعار العملات العربية في مصر الآن

ارتفعت أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية- أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 158.35 جنيه.

سعر البيع: 159.41 جنيها.

سعر الريال السعودي- أكثر العملات طلبا- أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 12.91 جنيه.

سعر البيع: 12.97 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 13.21 جنيه.

سعر البيع: 13.25 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 127.57 جنيه.

سعر البيع : 129.17 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 12.33 جنيه.

سعر البيع: 13.36 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 68.04 جنيه.

سعر البيع: 68.78 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم

سعر الشراء: 124.98 جنيه.

سعر البيع: 126.49 جنيه.

العُملات العربية الأعلى عالميًا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا