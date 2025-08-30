قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30 أغسطس 2025

منار عبد العظيم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد حالة الطقس،حيث يشهد اليوم السبت 30 أغسطس طقسًا حارًا رطبًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، مع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء مائلة للحرارة رطبة ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس:

نهارًا: طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ليلاً: مائل للحرارة رطب.

الظواهر الجوية:

شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على بعض الطرق من 4 إلى 8 صباحًا.

سحب منخفضة قد تساهم في سقوط رذاذ خفيف على السواحل الشمالية.

فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق جنوب الوادي الجديد وأبو سمبل.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: الصغرى 24، العظمى 35.

الإسكندرية: الصغرى 23، العظمى 31.

بنها: الصغرى 24، العظمى 35.

دمنهور: الصغرى 24، العظمى 33.

طنطا: الصغرى 23، العظمى 33.

دمياط: الصغرى 25، العظمى 32.

بورسعيد: الصغرى 25، العظمى 31.

الإسماعيلية: الصغرى 22، العظمى 36.

السويس: الصغرى 24، العظمى 35.

العريش: الصغرى 22، العظمى 33.

شرم الشيخ: الصغرى 28، العظمى 39.

مطروح: الصغرى 22، العظمى 30.

السلوم: الصغرى 23، العظمى 33.

الغردقة: الصغرى 27، العظمى 38.

مرسى علم: الصغرى 30، العظمى 37.

الأقصر: الصغرى 25، العظمى 43.

أسوان: الصغرى 28، العظمى 44.

