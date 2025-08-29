قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة..أمطار بهذه المناطق

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

قدم برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، تقرير فيديو يوضح درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك فرص أمطار، وأن المناطق الجنوبية معرضة لأمطار.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس الجمعة أجواء حارة رطبة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس الجمعة
ومع غروب الشمس، تنخفض درجات الحرارة قليلًا ليصبح الطقس مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

شبورة وأمطار على بعض المناطق
أشارت التوقعات إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

كما تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد، فيما تكون خفيفة ورعدية متقطعة على مناطق مثل أبو سمبل وحلايب.

رياح مثيرة للرمال والأتربة
يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مثل حلايب وأبو سمبل وجنوب محافظة الوادي الجديد، وذلك على فترات متقطعة، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس باضطراب الطقس.

حالة البحر المتوسط
بالنسبة للأحوال البحرية، يتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.25 متر و1.75 متر، مع رياح سطحية تتراوح بين جنوبية غربية وشمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر
أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، إذ يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية تتراوح ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وهو ما قد يؤثر على أنشطة الملاحة والصيد في بعض الفترات.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات
المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الادارية 36 22

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 24

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 22

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 32 18

كاترين 31 15

الطور 37 24

طابا 33 24

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 41 29

الأرصاد الجوية أمطار هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس

