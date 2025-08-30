خبير اقتصادي: السياسة النقدية للبنك المركزي تساهم في تحفيز الاقتصاد المصري

قال حسام عيد إن الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022 كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ.

وكان أبرز هذه التأثيرات هو ارتفاع أسعار خام برنت الذي سجل مستويات قياسية في مارس من نفس العام. هذا الارتفاع في أسعار النفط كان له تداعيات كبيرة على تكاليف السلع والخدمات حول العالم.

البنك المركزي يخفّض الفائدة لتحفيز الاقتصاد المصري

وأضاف عيد في تصريحات لبرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لم تقتصر على مواجهة تأثيرات الأزمة فقط، بل شملت أيضاً اتخاذ خطوات لخفض التضخم في السوق المحلي.

وقال إنه بعد إعلان البنك المركزي عن انخفاض معدلات التضخم في يوليو 2023، قررت لجنة السياسات النقدية العودة لخفض أسعار الفائدة.

هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري ويعزز النمو الاقتصادي.

وأكد أن هذا التوجه سيعزز من استقرار الموازنة العامة للدولة ويزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.