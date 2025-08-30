وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن تحمل الخزانة العامة تكاليف الاتفاق علي برامج الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة تبلغ 7.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي .



وأوضح خلال عرض مؤشرات الأداء المالي أن العام المالي 2024/2025 الماضي بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنات العامة وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، أنه تم تمويل انشاء 61.7 الف وحدة سكنية لمحدودي الدخل و 7236 وحدة لمتوسطي الدخل ضمن مستهدفات الحماية الاجتماعية



وكشف الوزير عن سداد الوزارة لقسط صناديق التأمينات والمعاشات بقيمة 143 مليار جنيه مع التزامها بالإصلاحات المستمرة في المعاشات .



وقال إن الموازنة العامة تحملت دعم نقل الركاب بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي .