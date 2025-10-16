ليلى علوي : أهم ما في السينما ملامسة وجدان المشاهد

علّقت الفنانة ليلى علوي على مهمتها كرئيس لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، قائلة: "مهمة صعبة تجعلني في بعض الأوقات أواجه صعوبات في المقارنات بين الأفلام المختلفة."

وأضافت، خلال التغطية المباشرة لافتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثامنة، التي قدمتها الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"أوقات بتشوفي فيلم يعجبك جدًا، وبعدين تشوفي فيلم تاني تحسي بيه أكتر، فتحتاري في منح الصوت لمين، وده جمال السينما."

وأكملت:"التقنية وحدها لا تكفي ما لم يكن الشريط السينمائي يحمل قيمة فنية حقيقية، فالمتعة السينمائية الحقيقية لا تتغير بمرور الزمن أو باختلاف الوسائل التقنية."

وشدّدت على أن أهم ما في السينما هو الفكرة التي تلامس وجدان المشاهد وتجعله يصدقها ويتفاعل معها، مؤكدة أن التقنيات تتطور وتُجدد من شكل الصناعة لكنها لا تغيّر جوهر الفن الذي يقوم على الإحساس والمصداقية.