فاروق جعفر: الأهلي الأفضل.. والزمالك مازال في المنافسة

تحدث فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، عن المنافسة المحلية، مؤكدًا أن الزمالك لا يزال داخل السباق، لكن قدرات لاعبي الأهلي في الوقت الحالي أعلى.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "الكرة لعبة شعبية، وهي في مصر بتنقسم بين الأهلي والزمالك.. أنا لا أعلم الغيب، وفي الوقت الحالي قدرات لاعبي الأهلي أفضل من الزمالك".

وأضاف: "فريق بيراميدز يمتلك لاعبين بإمكانيات فنية أعلى من الأهلي والزمالك، لكنه يعاني من مشكلة غياب القاعدة الجماهيرية".

وأشار إلى أن "المصري البورسعيدي يمتلك إمكانيات إدارية وتنظيمية عالية، لكنه لا يملك قائمة اللاعبين الأقوى".