توك شو| النائب محمد أبو العينين يوجه رسائل هامة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة

النائب محمد أبو العينين يوجه رسائل هامة: لما بقرب من ربنا بحس براحة نفسية.. وهذه هي رسالتي للعاملين في صدى البلد

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، عن العديد من التفاصيل الهامة حول حديث المستشار حنفي الجبالي اليوم، إضافة إلى جهود الرئيس السيسي والدولة المصرية في قمة السلام بشرم الشيخ.

ووجه رسالة للعاملين في صدى البلد، وكيف يتم تطوير الإعلام.



وزير الري: إثيوبيا فشلت في إدارة السد .. وتركز على الشو الإعلامي ولا تهتم بحياتنا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ما شهدته المنطقة مؤخرًا من فيضانات وطرح للنهر يمثل دليلًا عمليًا على فشل إثيوبيا في إدارة سد النهضة، وعلى صحة ما حذرت منه مصر منذ أكثر من 13 عامًا بشأن خطورة الإجراءات الأحادية في تشغيل السد.





فقر فني في الإدارة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني على عدم المساس بالنيل الأزرق أو اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأنه، يمثل موقفًا واضحًا وحاسمًا يبدد كل الشكوك حول وحدة الرؤية بين مصر والسودان في قضية سد النهضة.





قيادي بحركة فتح: مصر ستبقى الضامن الأساسي لحماية الثوابت الفلسطينية



قال الدكتور ماهر صافي، القيادي في حركة فتح، إن اتفاق شرم الشيخ في مصر يشكل فرصة مهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة بعد شهور من القتال والتصعيد، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الحلول قصيرة الأمد لا تكفي، وأن العمل يجب أن يمتدّ الآن نحو وقف دائم للأعمال العدائية ثم الانطلاق فورًا لمرحلة إعادة الإعمار تحت إشراف دولي وإقليمي واضح.



يسرا : فخورة بتجربتي في أول معرض يوثق مسيرتي.. و50 سنة فن عنوان يليق بمشواري



أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها وفخرها بتجربتها في أول معرض فني يقام لها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن الفكرة والتنفيذ فاقا كل توقعاتها.

وقالت: "شاركت في أول «متحف» خاص بتاريخي الفني في مهرجان الجونة، صاحب الفضل عليَّ، وبإشراف من إنستجرام وميتا، وبدعم من شركة بريدج."

السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ اختبار لقدرة العرب على تحويل الدعم إلى خطوات عملية

تحدث السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن المدى الذي يمكن معه أن تكسر قمة شرم الشيخ للسلام الجمود في مسار القضية الفلسطينية وإمكانية استغلالها عربيا لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة بشكل عام وضمان ترجمتها إلى خطوات عملية على الأرض.



من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: من القاهرة من قلب وادي النيل نجدد العهد أن تظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية، حريصة على حق الجميع في التنمية مؤمنة بأن مستقبلنا المشترك يبدأ من قطرة ماء.



التوسع في صناعة الدواء محليًا.. وهيئة الدواء تطمئن المواطنين| تفاصيل

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على السوق المصرية، وعلى رأسها قطاع الدواء، طمأن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، المواطنين بشأن أسعار الأدوية، مؤكدًا أن هناك دراسة جدية لتخفيض الأسعار، لكنها ترتبط بشكل مباشر بتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات الدوائية على مكونات مستوردة.





مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب

أكد مختار نوح الكاتب والباحث في شئون الجماعات الاسلامية، أن الرئيس السيسي يواجه عناء رهيب، نتيجة مخططات كبيرة، لذا على اللجنة العلمية لمكافحة الارهاب أن يكون لها الدور والحل في معركة الوعي.



حسن الرداد : مهرجان " الجونة " مهرجان متميز إقليمياً وعربياً ومش " ريد كاربت " بس

قال الفنان حسن الرداد إن مهرجان الجونة السينمائي له تقدير بالغ لديه، كونه مهرجانًا ذا قيمة كبيرة على الصعيدين العربي والإقليمي، فضلًا عن موقع الجونة الذي يتميز بطقس رائع ويُظهر بقعة جميلة من مصر بجمالها وأجوائها المميزة.