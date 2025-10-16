قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد أول قطار فيلارو فائق السرعة.. والرئيس السيسي يتفقده بمعرض النقل أول نوفمبر| صور
مختار نوح: الرئيس السيسي نجح في كشف الإخوان أمام الشعب
المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر
مصطفى شلبي يتنازل عن 50% من مستحقاته لـ الزمالك
بسبب الغياب.. فصل 173 طالب بمدارس العمرانية و55 بالدقي و60 بالهرم
مختار نوح: تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية مؤامرة على مصر بدعم من الكيان الصهيوني
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
توك شو

يسرا : فخورة بتجربتي في أول معرض يوثق مسيرتي.. و50 سنة فن عنوان يليق بمشواري

عبد الخالق صلاح

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها وفخرها بتجربتها في أول معرض فني يقام لها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن الفكرة والتنفيذ فاقا كل توقعاتها.


وقالت: "شاركت في أول «متحف» خاص بتاريخي الفني في مهرجان الجونة، صاحب الفضل عليَّ، وبإشراف من إنستجرام وميتا، وبدعم من شركة بريدج."


وأضافت، خلال التغطية المباشرة لافتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الثامنة، التي قدمتها الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"المجهود اللي عملوه إنستجرام وميتا فوق خيالي، وبشكر بريدج جدًا لأنهم ما ترددوش لحظة في دعم الفكرة."


وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول صداقتها بالفنانة ليلى علوي وذكرياتهما الفنية، أوضحت يسرا أنهما لم تعملا معًا في فيلم من قبل، لكن جمعتهما الدراما في مسلسل «أنف وثلاث عيون» من إخراج الراحل نور الدمرداش، وشارك فيه عدد من نجوم الفن مثل هالة صدقي وماجدة الخطيب وكمال الشناوي.


وأضافت: "كنا مرعوبين من أستاذ نور الدمرداش، لكنه كان سبب إننا نطلع شغل عظيم فعلاً."


وأكدت يسرا أنها سعيدة للغاية بالاحتفاء بمسيرتها الفنية الممتدة لخمسين عامًا، مشيرة إلى أنها فخورة بكل ما قدمته خلال مشوارها الطويل.


وقالت عن فكرة المعرض الخاص بها بعنوان «يسرا 50 سنة فن»:"الفكرة ما أزعجتنيش إطلاقًا، قالولي نسميه 50 سنة، قولتلهم ليه لأ؟ أنا فرحانة ومبسوطة وفخورة بكل لحظة في حياتي الفنية."


وشددت على أن السينما كانت ولا تزال جزءًا أساسيًا من حياتها، مشيرة إلى أن كل عمل قدمته يمثل مرحلة خاصة من عمرها.


وردًا على سؤال حول الفيلم الأقرب إلى قلبها، قالت:"بحب جدًا دوري في فيلم المولد مع الزعيم عادل إمام، وكمان الراعي والنساء مع المخرج الكبير علي بدرخان، وأفلامي مع يوسف شاهين زي حدوتة مصرية لها مكانة خاصة عندي."


واختتمت يسرا حديثها بالتأكيد على أن الاحتفاء بمشوارها الفني هو احتفاء بتاريخ السينما المصرية نفسها، التي شهدت عبر العقود تطورًا كبيرًا كانت فخورة بالمشاركة فيه.

