النائب محمد أبو العينين يوجه رسائل هامة: لما بقرب من ربنا بحس براحة نفسية.. وهذه هي رسالتي للعاملين في صدى البلد

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، عن العديد من التفاصيل الهامة حول حديث المستشار حنفي الجبالي اليوم، إضافة إلى جهود الرئيس السيسي والدولة المصرية في قمة السلام بشرم الشيخ.

ووجه رسالة للعاملين في صدى البلد، وكيف يتم تطوير الإعلام.

وإليكم أبرز التصريحات.

وأنا بصلي بالليل بنهمر في البكاء.. أبو العينين: لما بقرب من ربنا بحس براحة نفسية

أجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، على سؤال الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، متى تغلق بابك على نفسك وتنهمر في البكاء؟، ليجيب أبو العينين قائلا “ما تخلي السؤال ده بيني وبين ربنا فانا لما بقوم أصلي بالليل بنهمر في البكاء”

وقال أبو العينين، إنه يشعر براحة وسلام داخلي عندما يخلو بنفسه ويتقرب إلى الله ولما بقعد لوحدي وأقرب من ملكوت السماء وأقول يا رب، بحس براحة نفسية كبيرة، وده أمر بيني وبين ربنا"





قمتم بعمل مجهود رائع .. أبو العينين يوجه رسالة للعاملين في صدى البلد

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن قضية الوعي من أهم القضايا التي تبناها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن رؤية مصر 2030 يجب أن تخرج في برامج تثقيفية للناس.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه أحيي العاملين في صدى البلد فانتم قمتم بعمل مجهود رائع، فنحن لدينا المذيعين والمخرجين والعمال الذين تألقوا.

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن الاعلام في مصر يحتاج لنقلة نوعية كبيرة، مؤكدا أن الاعلام أصبح تنفاسية حقيقية، ولكن يجب الإهتمام بالبرامج التثقيفية للشباب .

النائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن كلمة المستشار حنفي الجبالي اليوم كانت كلمة مؤثرة، مشيرا إلى أنه تأثرنا جميعا اليوم بكلمته التي ألقاها.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن المستشار حنفي الجبالي كان قدوة لنا طوال فترة رئاسته لمجلس النواب، مؤكدا أنه كان له بصمات واضحة في رئاسة مجلس النواب.

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين، منها قانون التعليم وقانون المسئولية الطبية، وقانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية.

النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أنه لا نسعى للحصول على مساعدات ولكن للشراكة ونقل الخبرات.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه سننظم احتفالية في نوفمبر القادم لإ علان الخطط التنفيذية للشراكة مع دول الإتحاد من أجل المتوسط

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أنه نسعى لشراكة تستفيد من طاقات وإمكانيات وخبرات دول الإتحاد من اجل المتوسط.

أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن موقعنا الجغرافي المتميز يؤهلنا لنكون جسرا للقارة الأفريقية وأوروبا، مشيرا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ مصر نصر من للله بعد جهود الدولة المصرية في وقف الحرب على غزة.

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن الإحتلال هو اصل الأزمة وغزة كانت سجنا كبيرا.

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن قمة شرم الشيخ تمثل فرصة وبداية جديدة للمنطقة، مؤكدا أنه لو تجددت الحرب مرة اخرى ستكون كارثة كبيرة على المنطقة.

أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى توجها واضحا للسلام والإستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت حلما أنقذ البلد من الإنهيار .

وقال النائب محمد أبو العينين، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، ذهبت للأمم المتحدة بعد شهرين من ثورة 30 يونيو لدعم الموقف المصري، مؤكدا أن الرئيس السيسي حقق تنمية إقتصادية غير مسبوقة.

وتابع وكيل مجلس النواب ورئيس إتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن دور القوات المسلحة في التنمية يدرس، مؤكدا أن الرئيس السيسي رجل صادق ولا يرضى بالظلم.

النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن مصر واجهت تحديات أثرت على الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن استقرار الدولة يزيد من فرص الاستثمار.

وقال أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن أهل الجيزة هم أهلي وأصدقائي وأحبابي، مؤكدا: أعشق شعب الجيزة وجميعهم أصدقائي.

وتابع وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أننا لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة، مؤكدا أننا نخدم أهل الجيزة والمصريين جميعا، فأنا أعشق وطني وتقديري له بلا حدود.



جاذبة للاستثمار.. النائب محمد أبو العينين: أفريقيا من أغنى قارات العالم وتتمتع بثروات هائلة

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن تعمير الصحراء قضية أساسية بالنسبة لي، مشيرا إلى أن قارة أفريقيا اليوم مختلفة كثيرا عما كانت عليه من 10 سنوات.

وقال أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن أفريقيا من أغنى قارات العالم، مؤكدا أنها تتمتع بثروات هائلة وهي قارة جاذبة للاستثمار.

وتابع وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى توجها واضحا للسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو كانت حلما أنقذ البلد من الانهيار .

النائب محمد أبو العينين: أنا أهلاوي وفي لقاء الأهلي مع سيراميكا بكون مبسوط أيًا كان الفائز

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أنه أهلاوي “مضيفًا، في لقاء الأهلي مع سيراميكا بكون مبسوط وسعيد أيا كان الفائز”.

وقال أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن نجلي طارق شاب طموح ويتمتع بخبرات متعددة ووجد ضالته في المجال الرياضي ويشرف على النادي.

وتابع وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، عملت على تطوير شبكة صدى البلد، ووجدت العديد من الكفاءات، معلقا “كل شخص بلاقي فيه كفاءة بعينهم على طول”.

وأشار أبو العينين إلى أن لدينا مشروعا طموحا بتطوير شبكة صدى البلد لتقديم الأفضل.